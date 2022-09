Uttopion: el primer metaverso «made in Spain»

Es explosivo, va más allá de lo real, de lo palpable, de lo tangible, del mundo de sabores y olores al que estamos acostumbrados, una mezcla de realidad virtual y aumentada que hace que lo irreal parezca real. Es el metaverso, esa nueva industria que puede llegar a mover una cifra de negocio mundial de 759.000 millones de dólares en 2026 frente a los 107.000 millones de dólares registrados en 2020. Algunos expertos apuntan que el tamaño de este mercado puede crecer un 867% en el periodo 2021-2024. Se adentró en él el gigante tecnológico Facebook, ahora llamado Meta, aunque su giro hacia el metaverso le ha costado unos cuantos millones (según Bloomberg, la riqueza de Marc Zuckerberg se ha reducido 71.000 millones de dólares este año).

Ahora podemos presumir de contar con el primer metaverso «made in Spain». Se llama Uttopion, el mundo de realidad virtual apadrinado por la lanzadera de Juan Roig, y aunque nació hace más de dos años con el objetivo de apoyar a la industria musical creando una plataforma donde compartir y disfrutar contenido musical de una forma sencilla, ahora las posibilidades y oportunidades que ofrece son infinitas. En sus espacios virtuales (denominados Terras), los propietarios, ya sean marcas o usuarios, pueden crear su propio negocio, hacerlo crecer, vender productos, organizar conciertos o festivales, celebrar eventos deportivos y organizar eventos exclusivos para su comunidad. La venta de estos terrenos ha reportado a sus creadores ya ingentes beneficios. Sus precios van desde los 3.000 hasta los 40.000 euros y hasta el momento llevan facturados un millón de euros con la venta de entre el 40% y 50% del total de los terrenos, explica una de las fundadoras de Uttopion, Soraya Cadalso.

Los precios de los terrenos de Uttopion van desde los 3.000 hasta los 10.000 euros FOTO: Uttopion

Dentro de los 500 terrenos finitos de Uttopion, la mitad son para contenido de deporte, pero la otra mitad está enfocada a distintas actividades. La compañía no da nombres de quiénes han comprado sus terrenos, pero sabemos que marcas como el grupo Foodbox ya han instalado sus espacios de delivery para Papizza y sus cafeterías Santa Gloria en su metaverso. «El proceso de venta de los terrenos de Uttopion no es automático. No queremos que haya especulación, hace falta reunirse con nuestro equipo de 3D y tener claro cuál es el concepto que hay detrás de lo que uno quiere construir», explica Cadalso. El flujo de ingresos ya probados con el que cuenta Uttopion proviene no solo de la venta virtual de terrenos, construcción «ad hoc» de espacios en 3D para marcas, también de la venta de entradas para eventos musicales y deporte, y de acciones de marketing que desarrollan en la aplicación móvil. «Uttopion puede competir perfectamente con la tecnología de los primeros metaversos que existen actualmente como Decentraland o The Sandbox, que cuenta con 1.200 millones de euros de valor de mercado», explica la fundadora de Uttopion.

Desde Uttopion personalizar tu condo (propia casa virtual gratuita), asistir a eventos musicales y deportivos desde cualquier dispositivo FOTO: Uttopion

Hay tres formas de disfrutar del metaverso «made in Spain»: si eres usuario o uttopian puedes crear tu propio avatar, personalizar tu condo (propia casa virtual gratuita), asistir a eventos musicales y deportivos desde cualquier dispositivo, chatear con amigos o hablar con tu propia voz. Si eres mettastreamer (creador de contenido), puedes invitar a tus fans a tu condo, monetizar tus suscriptores, crear tu propio espacio virtual, subir contenido y compartir tu talento con tus amigos y comunidad. Y si eres una marca puedes crear y vender artículos digitales y reales, realizar colocaciones de productos y activaciones para tu target. «En el metaverso de Uttopion puedes ser cualquiera de estas tres cosas, tomar el control de tu mettaverso y sentirte libre y seguro en él», explica Cadalso.

Pero no hay nada mejor que vivir una experiencia inmersiva en el propio metaverso Uttopion para entender qué nos puede ofrecer. El pasado jueves Cosmopolitan creó su «Beach club» en Uttopion, un encuentro gratuito con un montón de actividades para disfrutar. Para meterse de lleno en el papel tenías que crear tu propio avatar, masculino, femenino, con estilos diferentes y disfrutar de conciertos o descubrir joyas «beauty» en espacios de Nina Ricci. Por un lado, podías ver un área customizada con el producto y por otro, un carrito al lado del escenario. Ambos lugares se iluminaron de color morado y parpadeante para saber que podíamos clicar sobre él, y llevarnos a la tienda de Nina Ricci para descubrir su universo. Lo divertido fue sumergirse en el metaverso y sentirse parte de una comunidad virtual. ¿Cómo pudimos interactuar con el resto de personajes? Pinchando sobre nuestro avatar, se nos desplegó un menú: ahí elegías la opción «emotes» y podías saltar, bailar o saludar. Además, clicando sobre otro avatar podías enviarle un mensaje directo (privado), clicando sobre la opción «enviar mensaje».

Uttopion nació hace más de dos años con el nombre de Musichood para apoyar a la industria musical FOTO: Uttopi

Entre los objetivos que busca Uttopion está ser la plataforma de referencia para los creadores de contenido, que todo el mundo tenga su propio espacio gratuito en el metaverso, «sin letra pequeña», y unir usuarios, marcas y contenido en comunidades virtuales con una temática común. «La descentralización total de los metaversos hace que todas las marcas y conceptos se mezclen en los mismos espacios, por lo que no hay un interés común en la comunidad. Esto confunde tanto al usuario que tiene claro el tipo de entretenimiento que viene buscando, como a los creadores y las marcas que buscan crear una comunidad acorde a su contenido y valores», explica Cadalso. en la comunidad. Esto confunde tanto al usuario que tiene claro el tipo de entretenimiento que viene buscando, como a los creadores y las marcas que buscan crear una comunidad acorde a sus contenidos y valores», dice Cadalso.

Muchos se preguntan quién querría comprarse un terreno virtual. De hecho solo el 46% de los españoles conoce qué es el metaverso, según el último estudio MARCO. «El tipo mayoritario de los potenciales compradores es el de un hombre de entre 30 y 35 años, con algunos ahorros que poder invertir, si bien empiezan también a sumarse mujeres de esas franjas de edad. Curiosamente existen ya casos de empresas que acuden a Uttopion para ser los primeros de su sector en tener un homólogo virtual. También los hay de potenciales compradores que no disponen de capital suficiente para montar un negocio o tienda física en la vida real, por lo que se plantean hacerlo a través del metaverso. Aquí disponen de terrenos de distintos tipos que se amoldan a sus necesidades: Shop Terra, Art Terra, Content Terra, Finance Terra, Delivery Terra, etc.», explica Cadalso.

La estrategia de salida de Uttopion es posicionarse como la plataforma de referencia de contenido en el metaverso y ofrecer una experiencia infinitamente superior a ver un vídeo de Twitch, Youtube o plataformas como Netflix o HBO. Ambición no les falta a Cadalso y a su socio Fito Jordán, que ya prevén facturar más de diez millones de euros en 2022 con Uttopion.

Negocio cambiante

El metaverso es un negocio que ya nadie se quiere perder. El 95% de los líderes empresariales prevé que tendrá un impacto positivo en sus sectores en un periodo de entre cinco y diez años, y el 31% asegura que el metaverso cambiará radicalmente la forma de comprender y desarrollar la actividad laboral, según un informe de McKinsey que también revela que el valor del metaverso podría alcanzar los cinco billones de dólares para 2030.

El informe, que ha tomado como referencia varias perspectivas y análisis exclusivos, así como una encuesta realizada a más de 3.400 consumidores, ejecutivos y expertos en la materia, destaca que el comercio electrónico será la principal fuente de ingresos del metaverso, representando aproximadamente el 50% del valor total en 2030 (2,6 billones de dólares) por delante del aprendizaje virtual (270.000 millones), la publicidad (206.000 millones) y los juegos (125.000 millones). «Aunque la idea de conectarse virtualmente lleva décadas gestándose, ahora es cada vez más real, lo que significa que personas reales la utilizan y gastan dinero real, y que las empresas apuestan a lo grande», explica Emilio Capela, socio de McKinsey&Company. De entre las más de 3.000 millones de personas en todo el mundo que ya tienen acceso a sus diferentes versiones, el estudio revela que el 59% de los consumidores prefiere al menos una experiencia en el metaverso, antes que en su alternativa física.