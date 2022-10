Las pensiones no contributivas subirán menos que en 2022

Por extraño que parezca, las pensiones no contributivas sufrirán una rebaja en 2023. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene recogen que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital subirán también en torno al 8,5%, en línea con las pensiones contributivas, cuya revalorización está ligada al porcentaje de IPC medio anual, que se mide entre diciembre del año anterior (2021) y noviembre del año actual (2022).

Esta subida se aplicará sobre las cuantías de las pensiones no contributivas que se empezaron a cobrar a partir de junio de 2022, cuando experimentaron el incremento del 15%. No obstante, desde julio hasta diciembre de este año, los beneficiarios de estas prestaciones se benefician de un incremento extra del 15%, una medida temporal que terminará con el inicio del nuevo año. Por tanto, en 2023, los pensionistas no contributivos tendrán una subida porcentual menor que durante los segundos seis meses de 2022, aunque mayor que durante los últimos seis meses del año.

El pasado 2 de junio, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos obtuvo los apoyos necesarios para sacar adelante el proyecto de ley que dará soporte a los planes de pensiones de empleo. Para lograrlo, acordó con Bildu subir las pensiones no contributivas un 15%, al menos, hasta final de año a cambio de su voto positivo, aunque finalmente obtuvieron su abstención.

Los beneficiarios de las pensiones no contributivas empezaron a notar este incremento en su prestación el pasado mes de julio y lo cobrarán hasta final de año. Con el inicio del nuevo año, el aumento del 15% llegará a su fin y la revalorización del 8,5% se aplicará sobre las cuantías que se empezaron a cobrar a partir de julio. Por lo tanto, en 2023, los beneficiarios de las pensiones contributivas verán como sus ingresos por esta prestación tendrán un incremento porcentual menor del que han tenido durante los últimos seis meses.

Pierden el 15% de subida

Tras aplicar la subida del 15%, las cuantías para las pensiones no contributivas han quedado de la siguiente manera hasta finales de 2022: pensión básica no contributiva de jubilación: ha pasado de 421,40 euros a 484,61 euros mensuales; pensión no contributiva de jubilación del 25%: ha pasado de 105,35 euros al mes a 121,15 euros mensuales; pensión no contributiva de jubilación con dos beneficiarios en la misma unidad familiar: ha pasado de 358,19 euros al mes a 411,91 euros; pensión no contributiva de jubilación con tres o más beneficiarios en la misma unidad familiar: ha pasado 337,12 euros al mes a 387,68 euros; pensión no contributiva de invalidez: ha pasado de 421,40 euros a 484,61 euros mensuales; pensión no contributiva de invalidez con el incremento del 50%: ha pasado de 632,10 euros al mes a 726,91 euros.

Cuantías en 2023

A partir de 2023, cuando el incremento extra del 15% desaparezca y se aplique la revalorización del 8,5%, las cuantías para las pensiones no contributivas quedarán de la siguiente manera: Pensión básica no contributiva de jubilación: pasará de 484,61 euros mensuales a 525,80 euros; pensión no contributiva de jubilación del 25%: pasará de 121,15 euros mensuales a 131,44 euros; pensión no contributiva de jubilación con dos beneficiarios en la misma unidad familiar: pasará de 411,91 euros mensuales a 446,92 euros; pensión no contributiva de jubilación con tres o más beneficiarios en la misma unidad familiar: pasará de 387,68 euros mensuales a 420,63 euros; pensión no contributiva de invalidez: pasará de 484,61 euros mensuales a 525,80 euros; pensión no contributiva de invalidez con el incremento del 50%: pasará de 726,91 euros mensuales a 788,69 euros.

Las pensiones tendrán un coste cuantificado en los Presupuestos de 2023 de 190.687 millones de euros, un 11,4% más que en pasado ejercicio, lo que representa un nuevo récord y un 39,2% del total del gasto del presupuesto consolidado. Es decir, que casi 40 euros de cada 100 del gasto se irá en hacer frente al pago de las pensiones.

Casi 20.000 millones más

En términos globales, la dotación al sistema de pensiones se incrementa en 19.548 millones, un aumento que incluye la mayor dotación para las pensiones de clases pasivas –se incrementan en 2.500 millones respecto a 2022–, así como los créditos para pensiones no contributivas y pensiones asistenciales. Estas prestaciones aumentan un 7,6%, porcentaje que incorpora una revalorización de las pensiones de clases pasivas del 2,5% con carácter general y del 3% en las mínimas.

Para afrontar este gasto histórico, el Gobierno ha vuelto a salir al rescate financiero de estas prestaciones con una inyección económica que el próximo año se elevará a casi 39.000 millones, para poder cumplir con los pagos comprometidos, lo que supone un incremento de 7,2% respecto al año pasado. Así, las cuentas públicas para 2023 recogen una importante transferencia para la Seguridad Social.

El Partido Popular ha vuelto a avisar de que los planteamientos del Gobierno «ponen en enorme riesgo» la sostenibilidad del sistema de pensiones, por lo que instó al Ejecutivo a hacer caso a las recomendaciones de la Comisión Europea y «sentarse a hablar».