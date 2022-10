Duralex cierra su fábrica por el precio del gas

La marca de cristalería francesa Duralex va a dejar de producir a partir de noviembre y durante cuatro meses por la subida de los precios de la energía pero seguirá comercializando sus productos durante este tiempo gracias a las existencias acumuladas. “La empresa no cierra”, sino que se ha decidido “poner el horno a dormir”, subrayó este martes a Efe su presidente, el español José Luis Llacuna, para corregir algunas informaciones que ha visto publicadas últimamente. Precisó que “Duralex cierra su horno para garantizar su continuidad”, y que durante los cuatro próximos meses los 250 empleados de la planta que tiene en La Chapelle Saint Mesmin, a las afueras de la ciudad de Orleans, se acogerán a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). En ese ERE, que no será idéntico para todos los trabajadores ya que los que no están en puestos de producción van a poder mantener actividad, tendrán garantizado un 95% de su sueldo neto. El Estado aporta hasta el 70% y el resto la empresa.

Respecto a las razones para poner el horno en hibernación -en realidad no se apaga totalmente, sino que por razones técnicas solo se puede rebajar la temperatura con una disminución del 50% del gasto energético-, Llacuna indicó que los precios de la energía se han multiplicado hasta por 20 respecto a 2021, cuando eran particularmente bajos por la covid. El hecho es que los costes de la energía han pasado en poco más de un año de un 5-7% al 46% de la facturación, y a esos niveles “producir no tiene sentido”, subrayó el responsable ejecutivo.

El funcionamiento normal del horno necesita gas (alrededor del 70% de la energía) y electricidad (un 30%). El precio del megavatio hora ha pasado de unos 50 euros a 1.000. La empresa ha conseguido aprovisionarse a precios sustancialmente más bajos para el segundo y el tercer trimestre de 2023, cuando reanudará la fabricación en la que es su única planta en las afueras de Orléans.

Duralex, que exporta el 75% de su producción, cuenta con diez meses de existencias para seguir comercializando su cristalería en los 133 países en los que se vende. Y eso que en 2022 el presidente calcula que las ventas aumentarán un 40% respecto a los 23,4 millones de euros de 2021 gracias a la reorganización que se produjo tras la compra de la empresa por Pyrex a comienzos del pasado año. Llacuna, que también está al frente de Pyrex desde abril de 2015, hizo notar que España, que representa una cuota en torno al 10%, es un mercado en el que Duralex está “creciendo de manera muy rápida”, gracias entre otras cosas a la vuelta del cristal de color verde.