La Airef carga contra unos Presupuestos “viciados” y con “notables carencias” y retrasa la recuperación hasta 2024

No ha dejado títere sin cabeza. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ha desnudado el proyecto de Presupuestos de 2023 en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, en la que ha criticado las graves carencias de las Cuentas, entre ellas la infravaloración de los ingresos de 2022, la no incorporación de medidas correctoras, la falta de información sobre la ejecución del Plan de Recuperación y la falta de integración en una estrategia fiscal a medio plazo, además de criticar abiertamente que el Gobierno no haya incluido un plan de medidas de choque para paliar los efectos de la inflación, lo que ha provocado que “la calidad del Presupuesto se haya desvirtuado”. Por eso ha lamentado las “deficiencias en calidad informativa”, con una grave ausencia de información en términos de contabilidad de nacional de más de 1.200 millones de euros. Esto habría provocado que la institución se hubiera incluso llegado a plantear retirar su aval ante “una deriva de carencias notables” que restan capacidad de control y que se han incrementado en 2023.

Por todo ello, Herrero ha denunciado que este cúmulo de carencias ha provocado que las nuevas Cuentas públicas nazcan “viciadas”, con unas “previsiones ingresos nada realistas”, que ha provocado que el Gobierno haya tenido que enmendarse a sí mismo en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas con un escenario de ingresos alternativo.

En este sentido, ha recordado que “no es que avale porque sí, se avala el cuadro para garantizar que el escenario presupuestario posterior se basa en previsiones realistas”, algo de lo que ha dudado en buena parte, por lo que ha pedido que se incluya una previsión de ingresos y gastos, así como medidas de la política fiscal. Respecto a los ingresos, ha criticado que “parte de las previsiones de cierre de los ingresos para este año 2022 no son realistas”. Para Herrero, la decisión del Gobierno de infraestimar los ingresos para contar con mayor margen más tarde -una decisión explicitada por la propia ministra María Jesús Montero- “no es prudente”, atendiendo a los datos disponibles de liquidación.

En cuanto a los gastos, la Airef avisa de que el incremento del gasto primario corriente sería de casi el 7% si se prorrogaran todas las medidas para el año 2023, claramente por encima de la recomendación que hizo Bruselas a España. Según ha criticado, los Presupuestos siguen “sin aportar información de contabilidad nacional del presupuesto inicial, ni de los ajustes de contabilidad nacional ni de ejecución del Plan de Recuperación”. Además, “no resuelven las deficiencias que se generan en el proceso de aval del cuadro macroeconómico por parte de la Airef y no se enmarcan en una estrategia de medio plazo”.

Durante su comparecencia, Herrero también ha hecho saltar por los aires la previsión de crecimiento del 2,1% del Gobierno por el empeoramiento de las perspectivas económicas, y lo ha rebajado al 1,5%, cinco décimas menos que en su anterior proyección y seis de la proyectada por el Ejecutivo. Además, advierte de que la economía no recuperará los niveles de actividad previos a la pandemia hasta el primer trimestre de 2024.

Por todo ello, ha señalado el progresivo “empeoramiento de las previsiones para el segundo semestre frente a lo previsto en el mes de mayo”, con la mayoría de indicadores macroeconómicos a la baja, que “apuntan a un estancamiento ya en tercer trimestre”, situación que se agravará aún más hasta diciembre, advirtiendo ya de una contracción del PIB este mismo año.

Asimismo, ha criticado que en la elaboración de estas Cuentas y, por tanto, la planificación económica del Gobierno, no se incorpore el paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética y de precios, anunciándose incluso medidas adicionales “a la semana de presentar el Presupuesto”. La presidenta de la Airef entiende que el propio Gobierno se contradice porque el propio escenario que prevé estima que en 2023 persistirán las circunstancias económicas que generaron la adopción de medidas, porque “a la semana de presentar el proyecto ya se anunciaron medidas que no habían sido incluidas” y porque el plan presupuestario remitido a Bruselas se recogían dos escenarios, uno con medidas y otro sin ellas.

Así, Herrero ha reclamado aclaraciones inmediatas sobre “qué supuestos desencadenarán a futuro la adopción de nuevas medidas”, ya que, según sus cálculos, si se prorrogaran todas las vigentes actualmente a 2023 tendrían un coste de 18.528 millones, repartidos en 13.490 millones de gasto adicional y 5.038 millones de menores ingresos.

En cuanto al déficit público, la presidenta de la Autoridad Fiscal ha situado su previsión de cierre de 2023 en el 3,3% del PIB, seis décimas por debajo de la del Gobierno, aunque ha advertido que podría dispararse al 4,6% “si se extienden las medidas para combatir la inflación”. Para este año, estima que el déficit cerrará en el 4,4%, también por debajo del 5% previsto por Moncloa, mientras que frente a la progresiva corrección prevista por el Gobierno, cree que el desfase se estabilizará ligeramente por encima del 3% del PIB: 3,2% en 2024 y 2025 y 3,3% en 2026. Eso sí, ha criticado que, aunque los ingresos extraordinarios obtenidos en los últimos años -gracias en su mayor parte a la inflación- han permitido situar el déficit por debajo de las tasas de referencia, el Gobierno no haya utilizado este margen que “para tender a la reducción del déficit estructural”. Precisamente, la Airef achaca el 50% del incremento de la recaudación de este año y el 75% de la prevista para 2023 se deben a la inflación.