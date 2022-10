La afiliación a la Seguridad Social se estanca y aleja los 21 millones de cotizantes

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha pronosticado hoy que octubre cerrará con 15.000 afiliados más en términos desestacionalizados. En octubre de 2021, la variación mensual con ajuste estacional fue de 74.756 afiliados. “La comparación con septiembre u octubre de 2021 no es útil, no es buena. Está distorsionada por las medidas de la pandemia. No nos parece útil, tenemos que buscar referencias comparables. Desestacionalizamos datos para no comparar con meses de hace años sino con los meses más cercanos”, ha explicado Escrivá, quien ha reconocido que “no es un dato espectacular”. “Que el empleo crezca, aunque sea poco, en un entorno como este tiene que tener una valoración positiva. No vemos ningún elemento que indique ninguna desaceleración del ritmo de creación de empleo desde que salimos de la pandemia”, ha remarcado.

Pese a todo, ha defendido la previsión del Gobierno de alcanzar los 21 millones de cotizantes cuando actualmente se rondan los 20,2 millones. “Hacer previsiones en el mundo en el que estamos es complicado, pero en el caso del empleo hemos ido acertando incluso quedándonos por debajo”, ha dicho.

Escrivá ha destacado que, desde agosto de 2021, se han creado 750.000 empleos, 400.000 de ellos en el presente ejercicio. “Mes a mes vemos cómo la reforma laboral incide en la calidad del empleo más allá de las polémicas con datos irrefutables”, ha remarcado. Así, ocho de cada diez afiliados tienen contrato indefinido, una incidencia especialmente “significativa”, según el ministro, respecto a los jóvenes. “Siete de cada diez son indefinidos cuando antes de la pandemia eran cuatro de cada diez. “A pesar de la polémica, la duración media de todos los contratos ha aumentado un 20% a día de hoy, lo que se traduce en 40 días más de duración media de los contratos”, ha indicado.

Aunque con estas cifras se acumularían 18 meses de crecimiento neto del empleo, como consecuencia de la recuperación total de la actividad económica post-pandemia, en términos originales la contratación rondaría los 102.000 afiliados más, a tenor de los pronósticos de la Seguridad Social, por debajo de las cifras de octubre de 2021, cuando la variación mensual absoluta fue de 159.478 afiliados medios más.

Escrivá ha considerado que esta “buena calidad del empleo” hace que los ingresos de la Seguridad Social crezcan y que las cotizaciones aumenten un 8,5%, “unas tasas altísimas”, ha subrayado. Asimismo, ha destacado que los trabajadores en Erte, unos 20.000, están en niveles “extraordinariamente bajos”.

En la presentación del avance de los datos de octubre, el titular de la Seguridad Social ha asegurado que más del 90% del empleo creado entre 2021 y 2022 se concentra en el sector privado