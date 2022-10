Ahorra 1.300 euros al año en tu factura energética con estas medidas de eficiencia

La bajada del precio de la luz es un espejismo que se disipará con la llegada del frío. Tanto el Gobierno como los expertos advierten que se prevé un invierno duro en cuanto a costes. De hecho, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció un paquete de medidas para amortiguar la subida de la electricidad y el gas con el que el que pretende proteger al 40% de hogares españoles, sobre todo, a los más vulnerables. Sin embargo, la mayoría de los consumidores se enfrentarán a un invierno en el que las estrategias de ahorro serán más necesarias que nunca para no llegar a fin de mes en números rojos. Siendo consciente de esta necesidad, la web de ahorro Kelisto.es ha recopilado las medidas más importantes para reducir el consumo de energía en el hogar y ahorrar en la factura. Pequeños gestos de bajo o nulo coste pueden suponer un ahorro de 422 euros anuales según los cálculos del comparador. La cifra se dispara hasta los 1.314 euros si se toman medidas que suponen un gasto inicial alto al principio, pero que serán amortizadas en pocos años.

Este miércoles 19 de octubre el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista ha caído hasta los 80,44 euros el megavatio hora (MWh), el precio más más bajo desde que entró en vigor la excepción ibérica, a mediados de junio, y el más barato desde octubre del año pasado. Hoy, jueves 20 de octubre, el precio mayorista de la electricidad ha repuntado un 5,75% hasta los 85,35 euros/MWh, una cifra, no obstante, moderada en comparación con el récord de 545 euros/MWh alcanzado el 8 de marzo de este año. Esta tregua se debe a las altas temperaturas de este octubre, la entrada de energías renovables en la generación eléctrica y el buen estado de las reservas de este combustible. No obstante, esta tendencia no durará todo el invierno. Aunque el suministro parece garantizado, este invierno el mercado mayorista podría romper los récords que se alcanzaron en marzo de 2022.

Medidas de bajo coste o nulo coste

1. Ajustar el termostato. Una bajada de dos grados en la calefacción de gas natural supone un ahorro medio de 141 euros anuales, al lograr descender el consumo un 16%. Según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), una temperatura de 20-21 °C es más que suficiente para mantener el confort en el hogar. En cuanto al aire acondicionado, dos grados de subida suponen un ahorro anual más discreto, de 10 euros al año, teniendo en cuenta que el uso de estos aparatos es menor que el de la calefacción. La cifra aumentará si se limita su utilización a las horas de más calor y se mantiene la temperatura con un buen aislamiento, o si se sube aún más el termostato: 25 grados son más que suficientes para estar cómodo en casa.

2. Usar bien los radiadores. Poner muebles demasiado cerca o ropa encima para que seque hará que no funcionen de forma eficiente. También es conveniente purgarlos antes de que llegue el frío, expulsando el aire que se ha acumulado dentro de ellos.

3. No dejar electrodomésticos en “stand-by”. El consumo fantasma o en “stand by” se genera al mantener los electrodomésticos constantemente conectados a la red. Apagar totalmente estos electrodomésticos al ir a dormir puede conllevar un ahorro hasta 40 euros al año.

4. Elegir bombillas LED. Las bombillas LED consumen un 23% menos que las halógenas y hasta un 90% menos con respecto a las incandescentes. Por lo tanto, puede ahorrar entre 30 y 130 euros al año si instala bombillas LED.

5. Cuidar el frigo. El frigorífico y el congelador son dos de los electrodomésticos que más consumen en el hogar al tener que estar encendidos todo el día. Evitar introducir platos calientes, distribuir bien los alimentos o limpiar el polvo tras el aparato para asegurar una buena ventilación son trucos sencillos para gastar menos. Además, retirar una capa de 3 milímetros de escarcha de su congelador le hará consumir un 30% menos (unos 53 euros al año).

6. Revisar periódicamente la caldera. El mantenimiento adecuado puede reducir hasta un 15% el consumo innecesario de gas natural, consiguiendo un ahorro de hasta 143 euros al año.

Medidas a largo plazo con un coste medio-alto

1. Cambiar a electrodomésticos más eficientes. Aunque la inversión inicial de cambiar un electrodoméstico es alta, la eficiencia que se consigue se verá reflejada en la factura. Si le toca renovar algún electrodoméstico próximamente, le conviene sabe que la adquisición de un frigorífico ‘combi’ (con congelador incluido) con la etiqueta de eficiencia energética B (la anteriormente conocida como A+++) le ahorrará hasta 130 euros al año de media con respecto a un aparato con la etiqueta D. El ahorro con otros aparatos, como la lavadora (18 euros al año) o el horno (12 euros al año), son más discretos, pero todo suma.

2. Mejorar el aislamiento de fachada y ventanas. Un buen aislamiento térmico en ventanas y fachada puede conseguir un ahorro de 443 euros anuales, reduciendo en un 50% el consumo en calefacción. No obstante, esta reforma no es barata y suele requerir el acuerdo de la comunidad de vecinos, si vives en un piso. Sin embargo, existen varias ayudas del Gobierno para abaratar hasta en un 80% la obra. Una alternativa más barata y sencilla es poner burletes en los marcos de puertas y ventanas: pequeñas tiras adhesivas, que se adquieren en cualquier ferretería por unos cuantos euros, para evitar la entrada de aire.

3. Adquirir una caldera de condensación. Este tipo de calderas aprovechan el calor que se genera al enfriar el vapor de agua contenido en los humos de la combustión, una energía que se escapa en forma de humo en las calderas tradicionales. Consumen un 30% menos, con lo que se puede ahorrar hasta 287 euros al año en gas.

Comparar tarifas

Aunque no supone un ahorro energético de por sí, comparar tarifas y optar por una oferta más asequible es vital para pagar menos a final de mes por la luz y el gas. Hay una diferencia de 479 euros anuales, un 57% más, entre la tarifa eléctrica de precio fijo más barata y la más cara de las analizadas por Kelisto. Y en cuanto al gas, el tope impuesto por el Gobierno a la Tarifa de Último Recurso (TUR), la opción regulada, la convierte en la más barata del mercado, que ahora también está disponible para las comunidades de vecinos con calderas centrales.