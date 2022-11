El Gobierno reconoce que el decreto del transporte es mejorable y abre la puerta a negociar para evitar el paro

El Gobierno va a apurar todas las opciones para evitar el paro indefinido de los transportistas autónomos convocado a partir de las 00.00 horas del próximo domingo. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha mostrado hoy dispuesta a sentarse a negociar con los convocantes de las movilizaciones, la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transportes, para intentar llegar a acuerdos que permitan mejorar el real decreto ley aprobado hace tres meses que regula la actividad del sector y que Sánchez ha reconocido que es mejorable.

La ministra, en declaraciones a Telecinco, ha asegurado que con esta norma “se ha cambiado el escenario, con unas mejores condiciones” para el transportista. No obstante, también ha admitido que “necesitamos más tiempo para desplegar sus efectos” y que hay “margen de mejora”. En todo caso, la titular de Transportes considera que lo que toca ahora es trabajar para mejorar el decreto y que no tiene “ningún sentido” convocar ahora paros porque solo acarrearían perjuicios dentro y fuera del sector del transporte.

Sánchez también ha negado las acusaciones de Plataforma de que se estén ignorando las denuncias respecto a posibles incumplimientos en lo que respecta a que los camioneros no trabajen por debajo de coste o se les obligue a cargar y descargar sus camiones, principales reivindicaciones de esta organización. La ministra ha apuntado que, aunque pueden existir incumplimientos de la normativa, se han activado “muchísimos mecanismos” para que eso no suceda y, si sucede, lo que toca es denunciar. “Si de lo que se trata es de ajustar esos mecanismos para asegurar el cumplimiento, lo haremos”, ha asegurado. “Lo cierto es que han hecho denuncias, pero son de carácter general de que se incumple la ley; no identifican al infractor y así es muy difícil aplicar las sanciones”, ha añadido.

Para avanzar en la mejor aplicación de la norma, Sánchez ha anunciado que el Ministerio está trabajando en un plan de inspección específico para el sector que se presentará en las próximas semanas, como ya saben las organizaciones.

Raquel Sánchez ha asegurado que los avances introducidos en las condiciones de los transportistas los han reconocido todas las organizaciones representativas del sector excepto la “minoritaria” Plataforma promotora de los paros, que han salido “en bloque” a rechazar la huelga.