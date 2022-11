Riesgo de desabastecimiento en puertas de la crucial campaña de Navidad

Vuelven las movilizaciones de los transportistas... y vuelve el riesgo de problemas de abastecimiento como los vividos en marzo. La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transportes, la misma que ya entonces causó importantes disrupciones en las cadenas logísticas españolas durante los 20 días de paro que celebró, ha vuelto a llamar a los camioneros a parar. La asociación, que representa mayoritariamente a autónomos y pymes, ha convocado un nuevo paro indefinido desde las 00.00 horas de la madrugada del domingo al lunes próximo, según informó ayer en rueda de prensa. El motivo: el, a su juicio, incumplimiento del Decreto-Ley que entró en vigor en agosto para garantizar que los transportistas no trabajen a pérdidas, principal reivindicación del sector y que ya motivó la protesta de marzo.

Plataforma denuncia que el Decreto-Ley no está funcionando entre otros motivos porque, según explicó su presidente, Manuel Hernández, no se está haciendo ningún tipo de control para asegurarse de que lo haga. Hernández añadió, además, que algunos de sus asociados también están siendo obligados a cargar y descargar sus camiones, una práctica también prohibida por el decreto.

El presidente de Plataforma afirmó que desde primeros de septiembre han estado denunciando los incumplimientos de la ley sin que se hayan atendido a sus denuncias, lo que les ha llevado a tomar la determinación de volver a movilizarse. Una decisión que, según Hernández, apoyan el 86% de sus asociados, que no está claro que grado de representatividad del sector tienen. Plataforma no ofrece datos de afiliación y se limita a señalar que «ha crecido un 30%» desde marzo.

Temor por el aprovisionamiento

Los paros de marzo ya pusieron en graves apuros a la economía española, especialmente a la cadena alimentaria, que sufrió algunos problemas de desabastecimiento. Por eso, el sector solicitó ayer seguridad y garantías para el abastecimiento de productos y materias primas y que no haya problemas de suministro. No quieren que se repitan «las graves incidencias y episodios violentos que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria con motivo del último paro del transporte de mercancías, en el que se impidió la libre entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas, dificultando la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento de la cadena alimentaria», según denunciaron en un comunicado.

Las organizaciones agrarias COAG y UPA, así como las asociaciones empresariales Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-alimentarias de España, FIAB, Hostelería de España y Marcas de Restauración subrayaron que toda la cadena alimentaria ya está «gravemente tensionada» por el «complejo» escenario internacional y destacaron los daños que este nuevo paro puede ocasionar especialmente a miles de pymes que ya atraviesan un momento «delicadísimo» por la actual coyuntura. Asimismo, alertaron del «grave» perjuicio que esta situación podría llegar a suponer para los consumidores si se prolonga. Unos consumidores a los que, según la Confederación Española de Transporte de Mercancías (Cetm), mayoritaria en el sector y contraria al paro, les subirán los precios en el súper por el paro. Como Cetm, las otras dos grandes patronales, Fenadismer y Astic, tampoco respaldan las movilizaciones.

El sector logístico también advirtió de que, más allá del daño que pueda causar al sector alimentario, el paro también coincide con un momento clave del año para el comercio en general: la campaña de Navidad, que arranca con el “Black Friday”. El presidente de la patronal logística UNO, Francisco Aranda, calificó de “irresponsable” la convocatoria de paro por poner en peligro la cadena de suministros en un momento clave del año. “Es irresponsable convocar una movilización de estas características, poniendo en peligro la cadena de suministro en un momento estratégico del año para miles de empresas que se juegan ahora su cuenta de resultados”, afirmó Aranda. Si la convocatoria de paro sigue adelante, coincidirá con la campaña de Navidad, que comienza con el próximo Black Friday, y en la que la patronal logística prevé un movimiento total de 100,3 millones de envíos.

Responsabilidad

Desde el Mitma no pudieron más que mostrar su preocupación por la convocatoria del nuevo paro. La titular del departamento, Raquel Sánchez, pidió «responsabilidad al sector» y tendió la mano para reforzar los mecanismos de inspección para que estos profesionales no trabajen a pérdidas. Sánchez solicitó a los transportistas que denuncien cualquier incumplimiento de las condiciones contractuales por parte de los cargadores, insistiendo en que identifiquen estas prácticas en concreto, algo que ha constatado que en la mayoría de los casos no se hace, de forma que ha pedido que se vaya más allá de hacer denuncias genéricas.

«Pido responsabilidad, el sector lo ha pasado y sigue pasándolo mal, pero el Gobierno ha cumplido con todos sus compromisos. Ahora estamos en los primeros meses de la aplicación de esta nueva normativa (la de no trabajar por debajo de costes), por lo que hay que reforzar los mecanismos para que mejoren las inspecciones, pero la situación es ahora muy diferente y han mejorado mucho sus condiciones de trabajo, por lo que no tendría sentido un nuevo paro. En estos momentos que estamos viviendo no nos lo podemos permitir», concluyó la ministra de Transportes.