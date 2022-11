Esto es lo que cuesta alquilar una vivienda en cada capital europea

La diferencia de precio entre el alquiler de la capital europea más cara y más barata es de 1.860 euros. Mientras que vivir en Londres (Inglaterra) cuesta de media 2.139 euros al mes, en Skopie (Macedonia del Norte) tan solo es necesario desembolsar 273 euros. Esta brecha de precio es un punto importante a tener en cuenta si está pensando en mudarse al extranjero y tiene en mente varios países. Para hacer esta elección más sencilla, el blog FotocasaLife del portal inmobiliario Fotocasa ha analizado el estudio de rankomat.pl sobre los precios del alquileres de pisos de una habitación en las 38 capitales europeas.

En 15 de las 38 capitales el precio medio del alquiler de este tipo de viviendas supera los 1.000 euros. El podio de los pisos de una habitación más caros lo preside Londres (Inglaterra), con un precio de 2.139 euros, seguido de Dublín (Irlanda), con 1.893 euros, y cierra el top 3 Ámsterdam (Países Bajos) con un coste medio de 1.688 euros mensuales. En el lado contrario, las más capitales europeas más baratas son Skopie (Macedonia del Norte), con un precio medio de 273 euros, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), a 275 euros el piso de una habitación, y Pristina (Kosovo), con un coste mensual de 293 euros. Estos destinos quizás son menos populares pero pueden ser una buena alternativa para aquellas personas que quieran vivir durante una temporada en el extranjero a bajo coste.

La ciudad de Madrid se encuentra en el puesto número 14 de las ciudades europeas con el alquiler más caro, con un precio medio de 1.020 euros para un piso de una habitación. Según los datos del precio de la vivienda de alquiler obtenido a través del Índice Inmobiliario Fotocasa, el valor del metro cuadrado en el mes de octubre estaba en 16,70 euros en la capital española. Por lo tanto, un piso de una habitación en Madrid de unos 60 metros cuadrados costaría 1.002 euros. No obstante, la ciudad más cara de España no es la capital, si no la ciudad de Barcelona, con un precio por metro cuadrado de 18,77 euros. Por el mismo piso de 60 metros cuadrados, pagaríamos en la ciudad condal un precio medio de 1.126 euros.

Teniendo en cuenta los precios de todas las capitales europeas, el precio medio en Europa para alquilar una vivienda de una habitación está en los 827,50 euros. En cambio, según datos de Fotocasa, la media del precio del alquiler se situó en los 10,36 euros el metro cuadrado en el mes de octubre en 2022, por lo tanto, una vivienda de 60 metros cuadrados podría costar una media de 621,60 euros en España, según apunta FotocasaLife.

A estos precios hay que sumarles otros costes como los suministros de luz, agua, gas o el internet. Para elegir asumible y evitar acabar el mes en números rojos, existen varias reglas, una de ellas es la del 30%, según la cual lo ideal es que los gastos de la renta no sobrepasen el 30% de los ingresos brutos menos las deudas del interesado. Si una persona cobra el SMI que está en 14.000 euros anuales, lo que supone 1.166,67 euros al mes en 12 pagas, esta solo podría aspirar a un alquiler de aproximadamente 330 euros mensuales. En el caso de que el salario mensual neto sea de 1.500 euros, el alquiler medio que se podría permitir esta persona será de 450 euros mensuales. También está la regla de las 40 veces, que establece que el salario anual debería ser como mínimo 40 veces el precio del alquiler. En este sentido, si el alquiler es de 450 euros mensuales, el sueldo al año debería ser 18.000 euros.