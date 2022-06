Este es el alquiler que te puedes permitir según tu sueldo

Poco a poco el mercado del alquiler se está recalentando, haciendo que el panorama actual se caracterice por una menor oferta de pisos disponibles para alquilar a un coste más elevado, haciendo que haya personas que tengan que destinar el 50% de sus ingresos para la renta.

Asimismo, sumado a esto, el encarecimiento de la cesta de la compra, el precio elevado de la energía y una inflación desbocada ha tenido un impacto directo en los bolsillos de los ciudadanos, haciendo que su poder adquisitivo se haya visto mermado.

No obstante, cada vez más personas optan por alquilar una casa en vez de comprar en propiedad, ya que aparte de que no todo el mundo se puede permitir hipotecarse, además de de esta forma se tienen unos gastos predecibles y no se tienen costes adicionales de mantenimiento de la vivienda.

¿Cuánto se puede gastar como máximo en el alquiler?

Antes de empezar con la búsqueda de un piso de alquiler, lo primero que debe tener en cuenta la persona interesada son los límites que tiene como los ingresos que obtiene mensualmente, así como los gastos y préstamos que se tiene para determinar la deuda. Al obtener este dato, desde el blog de Bankinter exponen que se debe aplicar una de las dos reglas que aparecen a continuación:

Regla del 30% : En este caso, lo ideal es que los gastos de la renta no sobrepasen el 30% de los ingresos brutos menos las deudas del interesado. Si una persona cobra el SMI que está en 14.000 euros anuales, lo que supone 1.166,67 euros al mes en 12 pagas, esta solo podría aspirar a un alquiler de aproximadamente 330 euros mensuales. En el caso de que el salario mensual neto sea de 1.500 euros, el alquiler medio que se podría permitir esta persona será de 450 euros mensuales.

Límite de las 40 veces : En esta regla se establece que el salario anual debería ser como mínimo 40 veces el precio del alquiler. En este sentido, si el alquiler es de 450 euros mensuales, el sueldo al año debería ser 18.000 euros.

¿Dónde se pueden encontrar pisos que se adapten a mi sueldo?

Pese a que las reglas previamente mencionadas exponen cuál sería el gasto máximo ideal para la renta, encontrar un alquiler mensual por ese importe es complicado de conseguir en muchas ciudades españolas.

Por tanto, se debe tener en cuenta que el precio de la renta variará en función de la ubicación, el tamaño y las comodidades del apartamento; haciendo que en muchas ocasiones tengamos que prescindir de ciertos aspectos para que este inmueble se ajuste a nuestro presupuesto.

Uno de los aspectos será tener en cuenta el precio del metro cuadrado del alquiler en función de la zona, dato que se puede consultar en portales inmobiliarios como Idealista.

Asimismo, el centro de la ciudad puede suponer una renta muy elevada, por lo que muchas personas optan por vivir en zonas periféricas para disfrutar de una vivienda que se ajuste a su presupuesto sin la necesidad de tener que prescindir de los metros cuadrados. No obstante pese a que estas localizaciones suelen estar bien comunicadas, se deberá tener en cuenta el coste mensual que se destinará en transporte o la lejanía de supermercados entre otros aspectos.

Sumado a esto, debemos plantearnos que las agencias inmobiliarias suelen cobrar una comisión de un mes al alquilar un piso, ya que si esta operación se realiza entre particulares puede ser que esto salga menos costoso.

Por último, también existen otras cantidades que la persona interesada en alquilar un piso debe tener en cuenta como la fianza que se debe depositar o incluso los gastos mensuales en suministros, ya que no será lo mismo tener un piso con calefacción central que uno con calefacción individual eléctrica.