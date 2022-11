Uber One, el nuevo servicio de suscripción de Uber con el que los usuarios ahorrarán 11 euros al mes en transporte y pedidos

Los servicios de suscripción llegan a Uber España. La empresa lanza en España Uber One, su nuevo programa de suscripción por 4,99 euros mensuales (49,99 euros anuales) con el que los usuarios podrán ahorrar de media 11 euros al mes tanto en trayectos de Uber como en pedidos de comida a domicilio y compra en supermercados. Este programa ofrece descuentos y ventajas exclusivas como gastos de envío gratis y descuentos en pedidos y movilidad. La presentación del servicio de suscripción ha corrido a cargo de Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en España y Portugal, y de Courtney Tims, directora general de Uber Eats en España, que además han hecho un análisis de la situación de la compañía en España en el último año, marcado por la entrada en vigor de la “Ley Rider” y la puesta en marcha de su nuevo modelo autónomo.

Beneficios de la suscripción

Hasta la fecha, la compañía contaba con 24 programas en todo el mundo, con diversos beneficios para más de 10 millones de suscriptores. A partir de hoy, Uber One sustituirá a todos ellos, incluyendo a Uber Eats Pass en España, convirtiendo a Uber en la única compañía que ofrece servicios tanto de movilidad como de “delivery” bajo una sola suscripción. Con el lanzamiento de hoy, España se une a EE UU, Reino Unido, Francia, Canadá, México, Australia, Taiwán y Chile, los países en los que Uber One está operativo.

La suscripción de Uber One tendrá un precio mensual de 4,99 euros y anual de 49,99 euros. Las ventajas para sus usuarios serán:

-Envíos gratuitos en pedidos de Uber Eats.

-Hasta un 5% de descuento en pedidos de Uber Eats, aunque para pedidos mínimos de 10 euros en “delivery” y 20 euros en supermercados.

-Un 5% de descuento en servicio de movilidad Economy como UberX, UberX Saver y Green.

-10% de descuento en servicios Premium como Comfort, Black y Van.

-Prueba gratis de un mes.

-Ofertas especiales y beneficios adicionales.

Cómo suscribirse

Basta con abrir la aplicación de Uber o Uber Eats, clicar en “Tu Cuenta” y luego acceder a la sección de Uber One. Tras revisar los beneficios y las condiciones de uso, hay que elegir entre el plan mensual o anual, y luego seleccionar.

Los descuentos no afectarán a la remuneración de los conductores

La compañía defiende que, según el historial de pedidos de los actuales suscriptores de Uber Eats Pass, Uber One permitirá a los usuarios ahorrar una media de 11 euros al mes. Teniendo en cuenta que la suscripción a Uber One tiene un precio mensual 4,99 euros, se empezará a ahorrar a partir de solo el tercer pedido. Además, desde la compañía señalan que los suscriptores suelen hacer el doble de pedidos que aquellos usuarios que no pertenecen a un programa de suscripción. Uber espera que entre el 20% y el 50% de los actuales usuarios se conviertan en suscriptores. Asimismo, los directivos de Uber inciden en que estos beneficios no afectarán a la remuneración de los “riders” ni de los conductores.

Uber en España

Actualmente, Uber está presente en siete ciudades españolas, ofrece 12 productos y la empresa ha registrado un crecimiento en viajes del 50% en lo que va de año. “España es uno de nuestros mercados top 10″ de movilidad, ha subrayado Felipe Fernández Aramburu. Según datos de la compañía de movilidad y “delivery”, en 2021, 120.000 taxis se registraron en Uber en toda Europa y más de 4.000 en España. En Madrid, en concreto, fueron 3.000 taxistas los que operaron con Uber y el objetivo de la compañía es que en 2025 todos los taxistas estén incluidos en Uber.

El director general de Uber España también ha hecho hincapié en los objetivos de sostenibilidad de su división. En concreto, Uber quiere que la mitad de los kilómetros recorridos sean eléctricos en siete ciudades de Unión Europea de 2025 y que el 100% de los vehículos sean eléctricos antes de 2023. En Madrid, la compañía invertirá cerca de cinco millones de euros para transicionar hacia la electrificación.

En cuanto a la línea de negocio del sector “delivery”, Uber Eats está presente en 400 localidades españolas y trabaja con 17.000 restaurantes. Courtney Tims ha señalado que “espera que España sea uno de los mercados de mayor crecimiento en 2023 a nivel global”. En lo que va de año, Uber Eats ha crecido un 20% en la selección de marcas disponibles en la app, ha firmado una alianza con los mercados de Madrid para poder ofrece productos frescos y una alianza con Carrefour y Dia. Actualmente se puede comprar en 400 locales de Dia en España y Uber Eats espera acabar el año con más de 600 locales en su plataforma.

Próximos lanzamientos: Uber Pro

La compañía lanzará próximamente Uber Pro, un nuevo programa de recompensas para los conductores que incluye acuerdos con Santander, para financiar vehículos, con Repsol, para ahorrar en combustible y carga eléctrica, y con Allianz, para contar con seguro gratuito.