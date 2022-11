El Rubius pierde contra Hacienda en los tribunales por usar una sociedad para tributar menos IRPF

El Rubius pierde su batalla legal contra el Fisco. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a Hacienda y confirma que el famoso youtuber tributó erróneamente sus ingresos de 2013 a través del Impuesto de Sociedades, de tipos más bajos, cuando los tendría que haber pagado como IRPF, según ha adelantado Eldiario.es.

“Los rendimientos obtenidos estaban sometidos al IRPF y no al Impuesto sobre Sociedades (...) debiendo ser imputada la cantidad resultante al socio persona física para que tribute por el IRPF”, señala la sentencia del 26 de octubre en el que se “desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la entidad Snofokk”, que Rubén Doblas Gundersen, El Rubius, administraba.

La sociedad, es decir, el propio youtuber, recurrió la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 30 de enero de 2020 alegando que Snofokk SL había facturado 2,6 millones de euros, había registrado unos beneficios de más de 250.000 euros y había gastado más de 100.000 en personal, con dos trabajadores en plantilla. Sin embargo, hace casi 10 años, el youtuber y ahora streamer de la plataforma Twitch operaba prácticamente de forma independiente. Esto es lo que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a rechazar los argumentos de El Rubius, no obstante, al creador de contenido aún le queda la opción de elevar su caso al Tribunal Supremo.

En 2013, la sociedad de El Rubius ingresó alrededor de 230.000 euros, a lo que habría que descontar algunos gastos. A su vez, Snofokk SL pagó casi 99.000 euros a El Rubius por la prestación de sus servicios. Es decir, el youtuber se pagó a sí mismo esa cantidad, que es la única que tributó por el IRPF, y el dinero restante lo tributó Snofokk como Impuesto de Sociedades, que tiene uno tipos más reducidos.

En ese momento, según la sentencia, la sociedad Snofokk SL “no aportaba ningún valor añadido relevante”, ya que la empresa no tenía ni empleados ni medios materiales, solo estaba destinada a gestionar la figura del El Rubius, sus vídeos y actos promocionales pagados por terceros. Una actividad de “carácter personalísimo” que la sociedad no podría haber prestado por su cuenta de ninguna manera sin contar con el youtuber. “Los trabajos fueron llevados a cabo de manera exclusiva por él, razones por las que los rendimientos obtenidos estaban sometidos al IRPF y no al Impuesto sobre Sociedades”, explica el Tribunal Superior de Madrid.

La sentencia da la razón a Hacienda y El Rubius tendrá que pagar el IRPF correspondiente a sus servicios que, descontando los gastos, estaban realmente valorados en casi 197.000 euros, al ser el único miembro de la sociedad. Según recoge Eldiario.es, el youtuber deberá abonar 14.700 euros de cuota y casi 1.300 más en concepto de intereses para la devolución a la empresa.

El Rubius también es conocido por ser uno de los creadores de contenido que se mudó a Andorra para pagar menos impuestos, una tendencia que estalló a principios de 2021. Otros creadores de contenido como Willyrex, Vegetta777, TheGrefg o Alexby11 decidieron mudarse al Principado por sus condiciones fiscales más beneficiosas. Mientras que allí el tipo impositivo máximo es del 10%, en España puede llegar a alcanzar el 50%.

Ante el éxodo masivo de nuevos ricos nacidos de las redes sociales, la Agencia Tributaria (AEAT) anunció la puesta en marcha de una línea específica de control sobre los contribuyentes con grandes patrimonios que fingen vivir fuera de España para eludir sus impuestos mediante herramientas de análisis masivo de datos.