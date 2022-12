Los productores garantizan que habrá uvas para todos en las campanadas de Nochevieja

No faltarán uvas para la Nochevieja, pero la subida de costes, los menores precios respecto a 2021, el contexto inflacionista en Europa y la bajada de producción en algunas zonas ha hecho que esta “larga” campaña de uva de mesa haya sido para los productores “difícil” y “muy discreta”. Desde Murcia -la mayor región productora de uva sin pepita- el presidente de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y otros Productos Agrarios (Apoexpa), Joaquín Gómez, ha reconocido a Efe que la campaña, que “ya prácticamente ha terminado”, “ha sido larga -empezó en junio-, difícil y muy discreta”.

Difícil por “la situación internacional y el contexto de inflación en Europa, que han ralentizado la campaña, con una demanda muy lenta”, lo que además se ha traducido en “resultados inesperados”, ya que “no se han cumplido las expectativas de precios”. Pese a ello, ha indicado que el sector ha sabido reaccionar para “encarar la próxima temporada de otra manera”, en un momento de “aumento de costos muy importante” que ha hecho que esta campaña no haya sido “muy positiva” para el productor y el exportador.

Gómez ha informado de que aún no hay cifras definitivas de producción de uva sin pepita -que rondará ya cerca del 75% del volumen total del sector en España-, pero sí ha avanzado que este año las exportaciones han sido “algo superiores” a las de 2021. Sobre el anuncio de la apertura del mercado de Tailandia a la uva española, el presidente de Apoexpa ha calculado que los primeros envíos no se materializarán hasta bien entrado 2023, ya que el Gobierno tailandés firmará la autorización final para ello previsiblemente a lo largo de este mes de diciembre.

En Alicante, la denominación de origen protegida (DOP) Uva de Mesa Embolsada Vinalopó comenzó sin incidentes la campaña con la variedad ‘victoria’, pero luego, las lluvias de octubre provocaron “mermas importantes” por brotitis, en torno al 20-25%, en las variedades de uva ‘doña maría’, ‘ideal’ y ‘red globe’.

El presidente del Consejo Regulador de la DOP, José Bernabéu, ha apuntado a Efe que la recogida de la variedad ‘aledo’ -”la mas tardía del territorio español”- comenzó en la primera semana de noviembre y “transcurre a buen ritmo” -”ya se ha recogido el 50%”-, con mermas no superiores al 6-8%. La previsión de la DOP es que este año el volumen total se sitúe por debajo de los 36 millones de kilos, en vez de los 41 millones estimados al principio, de los que 20 millones serán de la variedad ‘aledo’, una clásica de Nochevieja. “Aunque tiene pepitas, sus cualidades sensoriales como el sabor o su piel fina la hacen única”, ha enfatizado.

El presidente de esta denominación ha lamentado que este año “el mayor escollo” ha sido el consumo, ya que se ha notado “una falta de demanda”, por lo que la campaña ha sido “floja de precios”, en algunos momentos por debajo de los de 2021, mientras que “todos los costes de los agricultores han subido”.

La agricultura y, en particular este sector, atraviesa un año difícil, ha sentenciado, no sin antes remarcar que la Ley de la Cadena Alimentaria, por la que en teoría no se puede vender por debajo de costes en los eslabones desde el campo a la mesa, “está bien planteada pero, de momento, no sirve”.

Para su real implementación -ha continuado- debería haber un “mayor presupuesto” para inspeccionar el funcionamiento correcto de la cadena, ya que “el productor no entiende este año por qué cobra lo que cobra y en el supermercado está la uva más cara”, lo que ha retraído la demanda. Gómez y Bernabéu han coincidido en que, tanto la uva con pepitas como sin pepitas no faltará para despedir 2022; ya muchos racimos descansan en cámaras frigoríficas para su comercialización de cara al próximo 31 de diciembre.