El profesor Guillermo Rocafort, Premio Internacional de Periodismo en México

El profesor y abogado Guillermo Rocafort acaba de recibir en México D.F. el Premio Internacional de Periodismo por parte del Club de Periodistas de la nación azteca por un estudio sobre los fondos buitre y los paraísos fiscales y el daño que causan a las naciones de todo el mundo, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos.

En el evento, celebrado ayer, se ha reconocido su extenso artículo “The silent depredation suffered by Spain and Europe by the Vulture Funds and Fiscal Paradise like Gibraltar”, editado por las Universidades europeas de San Pablo-CEU y de Silesia, donde centra su análisis de investigación en los perjuicios que sufren por los motivos descritos las naciones europeas, en especial España.

Rocafort, que viajó este domingo desde Madrid para asistir a la entrega, afirma tras ser premiado: “Estoy muy agradecido al Club de Periodistas de México y en especial a Celeste Sáenz de Miera por este fabuloso reconocimiento”.

En su opinión, este “Club de Periodistas es un ejemplo en todo el mundo en la defensa de la libertad de expresión”, por lo que “es muy importante estrechar los lazos periodísticos y culturales entre España y México, dos naciones hermanas” que “debemos intensificar nuestros vínculos históricos y afectivos en pro de un mayor reencuentro entre nuestros pueblos que genere progresos y desarrollos compartidos”.

El profesor Rocafort tiene una extensa obra de investigación en la que aborda estas cuestiones económicas, jurídicas y sociales, entre las que se destacan los siguientes títulos:

“La depredación de España: clase política, fondos buitre y paraísos fiscales, manual para la reconstrucción económica”.

“El gran expolio: el saqueo de la economía y de la vivienda social por los fondos buitre en España”.

“Malas prácticas de los fondos buitre en España y cómo tutelar los derechos del deudor en las cesiones de crédito”.

“El papel de los fondos buitre en los ciclos crediticios de economía en recesión”.

Guillermo Rocafort es profesor de universidades españolas como la UAM, Carlos III de Madrid, la Pontificia de Comillas y la UEM, así como colaborador habitual de la Universidad Financiera de Moscú.

El también especialista en Memoria Histórica aboga en sus estudios por estrechar la unión económica de las naciones de origen hispánico, así como por la consolidación de un mundo multipolar basado en el respeto al Estado de Derecho, la libertad de expresión y la protección a los sectores más desfavorecidos.

También ha profundizado con sus estudios en el campo de la Historia por medio de ensayos y novelas centradas, en especial, en la Edad Media y el Renacimiento. Es pariente lejano de Vicente Rocafuerte, primer presidente constitucional de la República de Ecuador y uno de los diplomáticos más importantes en la génesis de México como nación independiente, considerado el padre de los hispanoamericanistas, una personalidad fundamental del periodo de la Emancipación Americana.