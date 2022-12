Luis Planas igual a Pedro Sánchez

Las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte Luis Planas, en asuntos tan sensibles como la sedición o el asalto al Poder Judicial me recuerdan bastante a la actuación protagonizada por el ministro de Agricultura cuando se elaboró el Plan Estratégico Nacional de la PAC. Pedro Sánchez no se está deteniendo ante ningún obstáculo, miente a unos y engaña a otros, todo con tal de hacerse con el control del Estado sin importarle los métodos que sea necesario utilizar. Es algo que ya practicó Luis Planas en su momento. De entrada, elaboró su proyecto de Plan Estratégico Nacional de la PAC sin contar con nadie. En el caso de las organizaciones agrarias facilitó información, tan solo información, a posteriori, pero con ellas nunca hubo negociación. En lo que respecta a las Comunidades Autónomas es verdad que hubo contactos de su equipo con los de las diferentes Consejerías de Agricultura, pero, llegado el momento de la verdad, Planas no sometió a votación su proyecto ante la posibilidad de salir derrotado. El asunto se abordó en dos reuniones de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural con los consejeros autonómicos. Tras la primera, Planas presentó un documento ante el Consejo de Ministros en el que se afirmaba que “el papel” se había consensuado con estos últimos, algo que varios de los consejeros negaron. Finalmente, decidió por su cuenta y riesgo, sin que hubiese pacto, enviar directamente su Plan Estratégico, también conocido como Plan de Planas (PEPLA), a Bruselas para aprobación por la Comisión Europea.

Y eso es lo que se va a aplicar en España a partir del 1 de enero, suponiendo que el Congreso de los Diputados apruebe la Ley correspondiente esta semana y que desde el Ministerio de Agricultura saquen los Reales Decretos necesarios antes de que acabe el año. No se si Sánchez ha actuado como Planas, o ha ido a la inversa. En cualquier caso, su forma de proceder es muy similar. Y, lo mismo que el ministro de Agricultura es responsable de todo lo que hace el Gobierno de Sánchez, los miembros del equipo de Planas son corresponsables de lo que hace su ministro.