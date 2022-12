Renfe advierte a 75.000 usuarios de la posible retirada de sus abonos gratuitos por las “reservas fantasma”

Renfe ha comenzado a avisar desde hoy a los usuarios de 75.000 abonos por haber hecho un uso irregular de sus títulos gratuitos recurrentes de Cercanías y Media Distancia, según ha informado la operadora. El objetivo de estos toques de atención es “evitar la incorrecta utilización de estos títulos”, en especial los comportamientos de determinados usuarios que reservan plaza en los trenes y luego no viajan, generando así “reservas fantasma”, según ha detallado. Para ello, Renfe ha informado de que enviará dos avisos al titular cuando se detecte que finalmente no ha viajado sin anular la reserva con la antelación requerida. A la tercera vez que se incurra en uso indebido, se procederá a sancionar.

Como anunció el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a principios de mes, Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que no cancelen con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar, unas medidas que ya venía estudiando desde semanas atrás el operador ferroviario y que entraron en vigor el día 5 con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aun así, se establece un plazo transitorio de 7 días en los que se informará al viajero del incumplimiento sin que este suponga la aplicación de la medida.

El viajero recibirá los avisos por mensaje de texto (sms) en sus teléfonos o a través de un correo electrónico. El mensaje dice, textualmente: “Renfe informa que su abono gratuito puede ser anulado al haber reservado un viaje sin que haya sido realizado ni anulado el mismo con dos horas de antelación”.

Renfe ha recordado que entre las nuevas condiciones de uso se limita a cuatro viajes diarios de ida o vuelta el número máximo de trayectos que se permite formalizar por abono y se imposibilitará formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado.

El mal uso de los títulos gratuitos, que según la compañía se está limitando al 3% de los más de 2,3 millones de abonos adquiridos, “genera un perjuicio al resto de los ciudadanos limitando su movilidad y desvirtúan la efectividad de estos títulos cuyo objetivo es incentivar la demanda del transporte público y contribuir a reducir las emisiones de CO2″, según ha explicado la compañía.

Uso fraudulento

La gratuidad de los abonos de Renfe de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia se lleva aplicando desde comienzos de septiembre y se prorrogará durante 2023 para combatir los efectos de la inflación. Durante estos tres meses en funcionamiento, se ha detectado que había pasajeros que reservaban plazas en todos los trenes que había disponibles para una misma ruta, tanto de ida como de vuelta e, incluso, en ocasiones, durante toda una semana. Luego, justo antes de viajar, elegían en qué tren desplazarse, dejando bloqueados así asientos en otros que quedaban luego vacíos, lo que daba lugar a trenes “fantasma” en los que, aunque no era posible reservar plaza, muchos asientos estaban libres.

El abuso de estos abonos era posible ya que no se sufría apenas penalización en caso de no utilizar los viajes reservados. La única medida de control hasta ahora era la fianza de 20 euros que deben pagar los beneficiarios de los abonos de Media Distancia. Si a final de año los viajeros no habían hecho un mínimo de 16 viajes, la fianza se incautaría, pero la picaresca ha disparado la reserva de viajes que luego no se ejecutan precisamente para esquivar esta penalización.

A pesar de que Renfe adoptó tras conocer este uso fraudulento de los abonos una serie de medidas iniciales limitando el número de viajes, las “reservas fantasma” se siguieron produciendo, lo que ha llevado al Mitma a tomar la drástica decisión de incautar los abonos a aquellos que reincidan en el uso irregular de su abono.