Renfe baraja anular los abonos gratuitos en casos graves de viajes “fantasma”

Renfe estudia medidas drásticas para neutralizar el uso fraudulento que algunos usuarios están haciendo de los abonos gratuitos de los trenes de Media Distancia. La operadora no descarta anular estas tarjetas de viaje o incautar la fianza que se tiene que pagar por disfrutar de ellos en los casos más graves, según han confirmado fuentes de la compañía.

Tras las primeras semanas de funcionamiento, que se pusieron en marcha junto a los de Cercanías a comienzos de septiembre, muchos usuarios denunciaron que había pasajeros que reservaban plazas en todos los trenes que había disponibles para una misma ruta, tanto de ida como de vuelta e, incluso, en ocasiones, durante toda una semana. Luego, justo antes de viajar, elegían en que tren desplazarse, dejando bloqueados así asientos en otros que quedaban luego vacíos, lo que daba lugar a trenes “fantasma” en los que, aunque no era posible reservar plaza, muchos asientos estaban libres.

El abuso de estos abonos era posible debido a que al no tener que pagar nada por la reserva de sus billetes, los usuarios no tenían ningún problema en reservar los trayectos que se les antojaran ya que, además, no sufrían ningún tipo de penalización en caso de no utilizarlos. Para evitar que esto volviera a suceder, Renfe decidió a finales de septiembre que no se pudieran reservar más de cuatro trayectos por persona al día, de forma que un viajero pudiera, por ejemplo, ir a trabajar por la mañana, volver para comer, regresar al lugar de trabajo luego y finalmente retornar a casa durante una misma jornada.

Esta restricción de dos idas y dos vueltas al día, que entró en funcionamiento el 16 de septiembre, se completaba además con la decisión de impedir que el viajero reservase el billete de vuelta hasta que no se hubiera producido el viaje de ida, aunque los usuarios tenían un margen de tiempo razonable para reservar.

Estas dos medidas, sin embargo, se han demostrado insuficientes para atajar por completo el problema, lo que ha dado pie a que Renfe se plantee, aunque todavía no haya tomado una decisión al respecto, otras de corte más radical como retirar el abono o incautar la fianza. En el caso de los servicios de Media Distancia Convencional, esa fianza es de 20 euros. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) pretende que la nueva batería de medidas esté cerrada antes de que acabe el año ya que la gratuidad de los servicios de Media Distancia y Cercanías ha sido prorrogada durante el próximo ejercicio. Del total de títulos multiviaje gratuitos expedidos, 600.000 son para trayectos de Media Distancia.