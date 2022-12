Trabajar en topless por 25 euros: la oferta de empleo que incendia las redes

La escasez de personal en la hostelería es una realidad. Las pésimas condiciones laborales y los bajos salarios hacen que muchos rechacen trabajar como camareros. Por tanto, no es de extrañar que de vez en cuando se publiquen ofertas de trabajo para suplir esta carencia en el sector, llegando muchas de ellas a indignar a la sociedad.

Uno de los últimos anuncios que se aprovecha de la necesidad de dinero de los camareros ha sido publicado por un grupo de amigos que han alquilado un pub y quieren contratar camareras que trabajen en topless.

La cuenta de Twitter de @soycamarero ha denunciado esta oferta, en la que se puede leer una conversación de WhatsApp en la que un grupo de amigos ofrece cuatro horas de trabajo por 100 euros en total, es decir, 25 euros la hora por la peculiaridad de ir en topless. No obstante, el ofertante asegura que “está completamente prohibido grabar, fotografiar, tomar imágenes de cualquier tipo, tocar o faltar al respeto a las camareras, de hecho se firma un contrato por todos los asistentes con nombre, apellido y DNI”.

Recibo más información sobre este caso, me lo envió otra compi a la que se lo ofrecieron. pic.twitter.com/PiPTQUOhq5 — Soy Camarero (@soycamarero) December 14, 2022

Esta será la primera parte de la fiesta que tendrá lugar de las 16:30 a las 20:30 horas, la cuál será un “poquito más VIP” en la que todos los asistentes serán chicos y buscarán varias camareras para cubrir la barra libre.

Tras esta, a las 21:00 horas de la noche comenzará la segunda fiesta hasta las 03:00 de la madrugada y las camareras que hayan participado en la primera parte, tendrán media hora de descanso. “Los que hayamos estado en la fiesta VIP nos lavaremos la cara, nos despejaremos y nos meteremos la camisa por dentro”, explica el ofertante.

En este sentido, en la conversación de WhatsApp aseguran que esta segunda parte será una fiesta “normal y corriente” dado que a esta acudirán amigos y parejas, por lo que la vestimenta ya no importará, solo será necesario que “vaya cómoda” la camarera en cuestión. En cambio, para esta segunda parte solo pagarán 10 euros la hora.

Antes de que la demandante de empleo asegure si le interesa el trabajo o no, el ofertante añade: “te pido perdón de antemano si te ha molestado, al igual que si quieres que te especifique todo mejor, dímelo sin ningún problema, también te agradecería que me comunicaras algo tanto si estás interesada como si no es así. Un saludo”.

Indignación en redes

Ante esta oferta de empleo, el tuit en cuestión se ha hecho viral en la red social, indignando a miles de usuarios de la plataforma: “Mi pregunta es, si quiere chicas en topless porque no se va a un prostíbulo en vez de a un pub??”; “Es que no es legal, no puedes tener trabajadores en tanga. Atenta contra la integridad y dignidad de la persona” o “¡Joder! 120€ por ir en domingas 6 horas delante de una jauría de veinteañeros borrachos como cubas. ¡Vaya chollo amiga! Ironic mode: ON (para los anencefálicos)” han sido algunas de las muchas críticas.

Además, sumado a esto, María José Díaz, inspectora de Trabajo y portavoz de UPIT, asegura que “esa oferta contiene dos infracciones muy graves de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que podrían acarrear sendas multas de entre 7.501 y 225.018 euros. Una por condiciones discriminatorias (artículo 16.1, letra C) y otra por conductas contrarias a la dignidad de las trabajadoras (artículo 8.11)”, tal y como ha afirmado a Cadena Ser.