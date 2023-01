El turismo aportará el 12,2% a la economía española en 2023, todavía por debajo de prepandemia

El turismo sale a flote después de la pandemia. Aunque todavía con algunas dificultades, la industria turística nacional confirma la ansiada recuperación del sector tras alcanzar la friolera de los 62.363 millones de euros recuperados respecto a 2021, tal y como ha confirmado esta mañana Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística, en su Balance del año. En concreto, en el año 2022, “el 60% del crecimiento de la economía española se ha debido al turismo, demostrando de nuevo que este sector es clave”, ha asegurado José Luiz Zoreda, vicepresidente de Exceltur.

“Afortunadamente han fallado los múltiples vaticinios que auguraban el decaimiento de la industria turística nacional y la resilencia del turismo ha superado las expectativas que se hicieron a lo largo de 2022. La realidad es que el pasado ejercicio ha sido un excelente año turístico para España. Se ha visto un cambio en la relación de consumo de muchos de los viajeros, que han colocado al consumo turístico como una de sus preferencias de gasto. Esto se traduce en una gran recuperación en ventas, con un crecimiento de la actividad turística de un 1,4% respecto a los niveles de actividad turística de 2019″, ha detallado Zoreda.

En concreto, tras un primer trimestre delicado, a partir de abril se produjo una intensa recuperación de los viajes que se ha traducido en números muy positivos: “En concreto, el PIB turístico español de 2022 alcanzará la cifra de 159.490 millones de euros, lo que equivale al incremento de un 60,8% de la aportación turística al crecimiento estimado de la economía española para el conjunto del año”, ha detallado Zoreda, quien ha hecho hincapié en que “el turismo representará alrededor de un 12,2% de la economía española, lo que supone una gran mejora tras los años dramáticos que nos han precedido”.

Sin embargo, esta gran mejora no se ha correlacionado, tal y como ha asegurado Zoreda, con los márgenes empresariales, ya que han subido todos los costes. “La notable recuperación de los ingresos de 2022 no se ha acusado, ni trasladado con la misma intensidad a los resultados de las empresas turísticas españolas por la fuerte subida de sus costes (un 28,9% los energéticos, un 17,1% los de suministros y un 8,9% los laborales)”, ha reconocido Zoreda.

Previsiones para 2023

En este escenario, las previsiones para el año actual vuelven a ser “prudentemente optimistas”, tal y como ha reconocido Zoreda, quien ha asegurado que, “si no se tuercen los condicionantes geopolíticos, a día de hoy las expectativas de reservas auguran por parte de los empresarios una realidad positiva, aunque venimos de dos años y medio en los que se dejó de ingresar por una inactividad que ha endeudado a muchas empresas y que pesan todavía como una losa en los balances del sector”.

En concreto, para 2023 se estima que pudiera cerrar con un crecimiento de un 7,1% en ventas respecto a 2019 y un 4% de incremento en las ventas empresariales. En cualquier caso, son cifras por debajo de la tasa de crecimiento de la economía española. Con estas cifras nos acercaríamos a los 168.453 millones de euros del pib turístico, lo que nos mantendría con un peso del turismo sobre la economía española del orden del 12,2%, aunque todavía por debajo del 12,6% que se alcanzó en 2019.

Más afiliados en el sector

El sector turístico cerró diciembre con 2.458.032 afiliados a la Seguridad Social, el mejor dato de toda la serie histórica para este mes, superando en 63.002 el registro de afiliación del mismo mes de 2019 . En concreto, en términos interanuales, el crecimiento es del 6,8% (lo que supone 157.167 empleados más) y se encadenan 19 meses consecutivos de ascensos, según los datos difundidos esta mañana por Turespaña, que confirma que estos afiliados representan el 12,2% del total en la economía nacional.

Ante estas cifras, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, considera “que estos excelentes datos de empleo son un termómetro de la intensa recuperación del turismo en 2022. Por primera vez acaba el año con el empleo por encima de los 2,4 millones de trabajadores afiliados al sector turístico, lo que demuestra la fortaleza del sector como generador de empleo y riqueza en nuestro país”.

En concreto, la variación fue positiva respecto a 2019 en casi todas las ramas turísticas, salvo en agencias de viaje. En alojamiento, el número de afiliados fue de 280.017, un 4,5% que el mismo mes del año 2019. En los servicios de comida y bebida el número de empleados alcanzó los niveles prepandemia, con 1.309.710 afiliados. Por su parte, en las agencias de viaje el número de trabajadores se encuentra todavía un 7,5% por debajo de diciembre de 2019, con 59.429 afiliados.

Empuje de la demanda nacional

La demanda nacional ha sido el principal soporte de la recuperación turística del año. “En este caso, en 2022, ha sido la que más pujanza ha tenido en tasas de crecimiento, también favoreciendo más la demanda de servicios y destinos más lúdicos que los urbanos”, ha detallado Zoreda.

Por su parte, en la demanda extranjera se ha notado una peor afluencia, pero ha subido el gasto turístico y buena parte de esto es difícil discernir cuánto margen es por una estancia más larga, por el turismo premium o por el incremento de la inflación. “En cualquier caso, es una noticia positiva que con menos turistas internacionales se recaude más dinero. Es una buena tendencia a futuro”, ha reconocido Zoreda.

Los hoteles, en general, y todas las industrias relacionadas con el ocio, han obtenido mejores resultados en 2022, superando ya las ventas del año 2019. Por el contrario, el sector de los transportes y las agencias de viajes, el más rezagado de todos, todavía no han logrado alcanzar los niveles de venta del año 2029, tal y como apunta el último informe de Exceltur.

En cuanto a destinos, aunque todos se han visto favorecidos, los más beneficiados son las costas y los dos archipiélagos, así como la España verde y destinos de interior como Extremadura y Castilla-La Mancha.

A pesar de todo ello, Exceltur hace una radiografía “preocupante” de la situación del sector turístico, “ya que vemos con preocupación la poca asignación que se ha hecho al turismo en los Presupuestos Generales del Estado. Y nos desconcierta que en el proceso de asignación de los fondos Next Generation a fondo perdido, un 86,9% del empresariado no ha sido consultado. Es difícil de entender que no se haya tratado de optimizar los recursos públicos con la ayuda del sector privado que eleve los recursos y termine por validar la asignación de esos recursos. Creemos que aquí falta un esfuerzo importante por parte del Ministerio de Turismo para mejorar la asignación de estos fondos”, ha insistido Zoreda.