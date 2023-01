Sabadell se dispara un 10,8% en bolsa tras ganar 859 millones en 2022

Sentó muy bien a Banco Sabadell la presentación de resultados del cierre del ejercicio 2022, con una espectacular subida del 10,8% en la sesión bursátil de hoy, lo que le ha llevado a liderar el Ibex 35, superar el euro por título y alcanzar máximos desde diciembre de 2018. Los mercados dieron así su visto bueno al beneficio neto de 859 millones de euros, un 61,9% más que en el ejercicio anterior, y al «pay-out» (porcentaje del beneficio destinado a dividendo) hasta el 50%, gracias a unos ingresos del negocio bancario –margen de intereses más comisiones netas– de 5.289 millones de euros, un 8,1% más que en 2021, mientras que el margen de intereses aumentó un 10,9% interanual, hasta 3.799 millones.

Durante la presentación, el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, cifró en 170 millones el impacto del impuesto a la banca en la entidad en 2023, por lo que criticó con dureza que «la carga fiscal que tenemos es altísima y desproporcionada». Por ello, recordó que en 2021 tuvieron un beneficio de 550 millones y una cara fiscal de más de 800 millones. «Esto no ocurre en ningún sector y menos en los que tienen una rentabilidad por debajo de la media». También cargó contra las dos «normas contradictorias» sobre si el impuesto se debe repercutir o no a los clientes, que una lo prohíbe y otra dice que es una infracción grave no hacerlo. «Alguien nos debería decir cuál es la prioritaria», sentenció.

Preguntado por si el Sabadell recurrirá en los tribunales este tributo, ya sea en solidario o de acuerdo con otras entidades, aseguró «todo el mundo está considerando si recurre o no, y cuando el consejo lo decida así se procederá a hacer, si es que lo decide. Es una decisión del consejo y cuando la tome ya se comunicará».

Por otra parte, el CEO de Sabadell volvió a «cerrar la puerta» a cualquier posibilidad de venta de su filial británica TSB. «Estamos muy cómodos con el perímetro del grupo». TSB ha batido este año su récord de beneficios antes de impuestos, con 184 millones de libras, si bien el beneficio neto cayó un 21,4 %, hasta los 102 millones de libras, y también la contribución al grupo, al que aportó 87 millones, al verse afectada por la multa de 48,65 millones de libras por la migración tecnológica de 2018.

González-Bueno anunció que su consejo de administración ha acordado elevar el «pay-out» hasta el 50% de los beneficios correspondientes al presente ejercicio cuando el año anterior se situaba en el 31,8%. Así, confirmó un dividendo en efectivo complementario de 0,02 euros por acción y un programa de recompra de acciones de 204 millones de euros. De esta manera, la retribución total ascenderá a 430 millones de euros, lo que equivale a una rentabilidad por dividendo del 8,7% considerando la cotización a cierre de 30 de diciembre de 2022, último día de cotización del año pasado (0,88 euros por acción). En anteriores comunicaciones, la entidad ya anunció un incremento del «pay-out» hasta un mínimo del 40% correspondiente al periodo de enero a septiembre.

También confirmó que no habrá más recortes de personal ni tampoco reducciones significativas del número de oficinas, aunque el banco asumirá que este año sus costes subirán alrededor de un 4%, en torno a los 3.000 millones de euros, en parte por el aumento salarial pactado por la patronal bancaria. Tampoco contempla el retorno de la sede social a Cataluña. «No. Estamos bien donde estamos».