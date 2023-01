Fever completa una ronda de financiación de $110 millones

Fever, la plataforma tecnológica líder en descubrimiento de ocio y entretenimiento en vivo, ha recaudado 110 millones de dólares en una ronda liderada por el fondo de inversión de growth equity de Goldman Sachs Asset Management. Con esta ronda la compañía alcanza los $1,800 millones de valoración, además de validar la creciente demanda de cultura y entretenimiento en vivo.

Junto a Goldman Sachs, también ha participado Eurazeo, uno de los mayores fondos Europeos de capital privado para crecimiento, así como otros inversores americanos líderes en el sector de tecnología de consumo y entretenimiento: Convivialité Ventures (fondo de inversión enfocado en la intersección entre tecnología y entretenimiento), Goodwater Capital (uno de los mayores fondos de “consumer tech” de Silicon Valley, inversores en Monzo, Spotify y Tiktok), Alignment Growth (dirigido por ex-directivos de Warner Bros y Time Warner), Vitruvian Partners, y Smash Capital (fondo de capital de riesgo dirigido por ex-directivos de Disney e inversores en empresas como Epic Games, creadores de Fortnite).

Fever –cuya misión es democratizar el acceso a la cultura y el entretenimiento– ha desarrollado desde Es paña una tecnología propia con la que inspira a su comunidad global a través de recomendaciones para descubrir lo mejor de su ciudad, mientras ayuda a organizadores de entretenimiento y cultura a llegar a nuevas audiencias y enriquecer sus experiencias.

Durante el último año la compañía ha conseguido duplicar su facturación, superando las expectativas, y ha consolidado su posición en Norteamérica, que representa ya más del 50% de los ingresos del grupo. Esta nueva financiación permitirá invertir en nuevas oportunidades de contenido, tras el éxito de su participación en experiencias como ‘Harry Potter: The Forbidden Forest’, ‘Stranger Things: the Experience’, ‘Van Gogh: The Immersive Experience’, ‘Jurassic World: The Exhibition’, ‘The FRIENDS™ Experience’ o la serie de conciertos de música clásica ‘Candlelight’, con la que Fever se ha convertido en el mayor vendedor de música clásica en vivo del mundo. Recientemente, Fever inauguró en Nueva York el tour mundial de ‘Authentic Flamenco’ en colaboración con el Teatro Real de Madrid.

Fever, co-liderada por Ignacio Bachiller Ströhlein, Alexandre Pérez Casares y Francisco Hein, ha pasado en apenas 6 años de estar presente en solo tres ciudades a convertirse en líder global de su categoría en más de 80 ciudades de Europa, América, Asia y Oceanía.