⁠Un abogado laboralista explica en qué consiste la Ley de Segunda Oportunidad: “Me arruiné y el juez perdonó todas mis deudas”

Esta es la historia de Miguel Cortés, un zaragozano que, como a otros tantos, se le ocurrió montar una empresa en el año 2008. Tras varios años y ciertos impagos, en 2012 debía en torno a 200.000 euros. "Lo peor fue explicárselo a mis hijas, que eran pequeñas". Su vida cambió radicalmente y pasaron de vivir en un piso de 100 metros cuadrados con piscina y jardín a "una caja de cerillas en las afueras". "¿Cómo les explicas que no hay dinero ni para un McDonalds los domingos?" confesaba.

Decenas de cartas se acumulaban en el buzón y eran más de cinco las entidades bancarias que le llamaban constantemente para exigirle dinero. Hasta el punto que tuvo que cambiar de teléfono para frenar un poco la situación, "pero dio igual porque me encontraron rápido" aseguraba. Tanto él como su mujer aparecían como morosos en todos lados y no podían ni financiar una aspiradora. "Fue horrible. Cuando te caes, todo son problemas. Por ejemplo, la compañía de teléfono conocía mi situación y me cobraban lo que querían. Sabían que me iba a ser posible conseguir otra línea siendo un moroso" recuerda.

"Cuando me contrataron en un trabajo por fin, a los dos meses llegó a la oficina una carta del juzgado diciendo que me iban a embargar un porcentaje de mi sueldo. Era imposible que pudiésemos pagar algún día todo lo que me pedían. Pensé que tendría que vivir así para siempre" añade, hasta que la ley de Segunda Oportunidad se cruzó en su camino.

"No me lo podía creer. Todavía se me pone la piel de gallina recordándolo. Llamé a mi mujer y lloramos. Ahora si hay una llamada de los acreedores, les envío el papel y les digo que no vuelvan a molestar. Me quité 200.000 euros de un plumazo y fue relativamente barato: no me costó más de 10.000. ¿Por qué no lo hace más gente? Es una ley que está de tapadillo. Nadie te habla de ella porque no interesa. O te encuentras con un especialista o estás frito" asegura.

¿Qué es la ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad se implementó en España en el año 2015. La decisión de regular legalmente este procedimiento tuvo su principal motivación en la grave situación económica que atravesaban muchas personas físicas y empresarios. Es ideal para todas aquellas personas que se encuentran en un escenario de endeudamiento e imposibilidad de mejorar su situación económica.

Aunque la principal ventaja de esta ley es la posibilidad de exonerarse del 100% de la deuda, esa situación no se alcanza hasta el final, siendo este el último paso en el camino y existiendo una serie de pasos previos que se deben acometer.

¿Quién se puede acoger a la ley de Segunda Oportunidad?

Todas aquellas personas, particulares y autónomos que se encuentren en una situación económica difícil, con dificultades para afrontar los pagos del día a día y que cumplan con una serie de requisitos.

Particulares

Te quedaste en paro un tiempo.

Te quedaste en paro un tiempo.

Tuviste gastos extras no previstos.

Pediste préstamos para pegar otros préstamos.

Pediste préstamos para pegar otros préstamos.

Tuviste que ayudar a un familiar.

Autónomos

No puedes pagar las cuotas de Seguridad Social.

No puedes pagar las cuotas de Seguridad Social.

Tampoco puedes afrontar los impuestos de Hacienda.

Pediste préstamos para afrontar gastos de tu negocio.

Cuáles son los requisitos de la ley de Segunda Oportunidad

Cada caso es único y la aplicación de esta ley puede variar según tus circunstancias específicas. Para acogerte a esta ley, debes cumplir con ciertos requisitos:

Situación de insolvencia actual o inminente.

Actuar de buena fe.

. No ser objeto de derivación de responsabilidad.

No ser declarado culpable en el concurso.

No haber recibido el beneficio de la Ley de Oportunidad en los últimos diez años previos a la solicitud.

a la solicitud. No tener condenas por delitos económicos o de falsedad documental en los diez años previos a la presentación.

¿Qué deudas quita la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de la Segunda Oportunidad contempla tres diferentes formas de eliminación de deuda. El resultado dependerá de tu situación económica y de los activos que puedas tener, así como de la decisión del juzgado:

Exoneración total

Implica la cancelación completa del 100% de todas las deudas con bancos pendientes que puedas tener. En el caso de deudas públicas hasta 10.000 euros para Seguridad Social y otros 10.000 euros para Hacienda.

Plan de pagos

Esta alternativa evita la liquidación de tu vivienda habitual. Ofrecen un plan que te permite pagar parte de las deudas durante un periodo de hasta 5 años como máximo. La deuda que no se incluya en este plan de pagos, será perdonada con su aprobación.

La cuota mensual ofrecida en el plan de pagos debe ser mayor que el importe embargable de tu salario.

Liquidación

Cuando no es posible establecer un plan de pagos, el juzgado ordenará la venta de los bienes no esenciales para pagar a las entidades. Cualquier saldo remanente de las deudas pendientes serán eliminadas.