Un abogado laboralista explica lo que no debes hacer mientras estas de baja médica: "Puedes acabar en la calle"

Dentro de lo que entendemos como baja laboral existen cuatro tipos claramente diferenciados. En primer lugar, aquella que se concede por enfermedad común que tal y como se estipula en la legislación no puede superar los 365 días, aunque en casos específicos donde la extensión sea necesaria el médico sólo podrá hacerlo durante 180 días más. La única forma de que se produzca otra extensión es la incapacidad permanente, aunque no necesariamente supone el cese de la actividad laboral. En este apartado el empleado no cobrará nada durante sus tres primeros días pero, a partir del cuarto hasta la quincena la empresa abonará el 60% de su salario.

Una vez sobrepasado este periodo, la Seguridad Social o el seguro médico se hará cargo de la situación con el 75% del sueldo. La segunda tipología hace referencia al padecimiento de una enfermedad profesional, es decir, que es contraída en medio del ámbito laboral o como consecuencia directa del mismo. Uno de los ejemplos más notables y frecuentes es la depresión o alguna patología relacionada con la salud mental similar a esta. Es importante no confundirla con la baja por accidente laboral, ya que, esta se aplica cuando durante el transcurso del ejercicio laboral el empleado tiene un incidente que le impide continuar con sus funciones.

En este caso la empresa es el ente encargado de abonar las tres cuartas partes del sueldo a la base reguladora. Finalmente la baja por paternidad o maternidad es la más remunerada, ya que se abona la totalidad del salario y se prolonga hasta el año y medio o, lo que es lo mismo, dieciséis meses de baja laboral. Cada una cuenta con sus pautas específicas que hay que seguir para eludir posibles conflictos laborales. Para mayor información es necesario contactar con la empresa con el fin de conocer tus derechos, con el médico de cabecera o con un profesional que te asesore sobre lo que puedes o no hacer durante este periodo de abstención.

Jamás hagas estos mientras estas de baja: un experto informa

Juan Lorente, abogado laboralista que acumula miles de visitas en sus redes sociales, expuso en uno de sus videos más populares el gran riesgo que toman muchas personas cuando están de baja laboral y quieren sacarse un dinero adicional. "Puedes acabar despedido y con un problemón con la Seguridad Social", informa el especialista en derecho. De este modo, no es recomendable correr el riesgo de un posible cese del contrato cuando el beneficio no representa un bien tan pronunciado. "Aunque no os lo creáis hay personas que durante su baja médica pues tienen sus negocios", añade.

Dentro de esta práctica los riesgos se incrementan según la exposición que se le de a la actividad en cuestión: "No solo eso sino que hay personas que lo publicitan en sus redes sociales". Lorente aplica un ejemplo práctico de una persona que trabaja a diario en una peluquería y, durante su periodo de baja, se dedica a hacer las uñas. Este negocio es publicado en redes sociales y promocionado a través de anuncios. "Si haces esto y la empresa se da cuenta obviamente te podrá despedir y, además, el despido será disciplinario y seguramente procedente y no tendrás derecho a indemnización"

Pasos para medir y tramitar una baja laboral

En el caso de que haya sufrido un accidente o padezca alguna de las condiciones antes mencionadas tiene que seguir estas pautas para que se tramite la baja médica. En primera instancia es obligatorio acudir al médico de cabecera para que valore tu caso y elabore un diagnóstico en el que atestigüe el motivo que te impide continuar con la actividad laboral. Cuando haya obtenido este parte médico hay que entregarle una de las dos copias que nos conceden a la empresa en un plazo máximo de tres días. Una vez este dado de baja y quieras extenderla tendrá que repetir los pasos.