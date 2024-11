Los afectados por la DANA que reciban una pensión no contributiva tendrán una paga extra el 18 de noviembre

La DANA ha dejado tras de sí múltiples daños de gravedad en varias regiones del país, en especial la Comunidad Valenciana. Es por ello que hogares, empresas, autónomos, ayuntamientos y también pensionistas de los 78 municipios valencianos, castellanomanchegos y andaluces golpeados por este fenómeno meteorológico recibirán una serie de ayudas por parte del Gobierno de España.

Los que sean beneficiarios de pensiones no contributivas afectados por este temporal recibirán "una paga extra" el próximo 18 de noviembre por la subida del 15% acordada por el Ejecutivo durante los próximos tres meses dentro del primer paquete de ayudas para los damnificados por la catástrofe. Así lo ha asegurado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Ya el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, afirmó que "la administración de Seguridad Social va a reconocer este complemento del 15% de manera automática, de oficio" y que se iba a hacer efectivo "sin necesidad de ningún trámite adicional". Saiz lo ha corroborado este martes, ya que ha asegurado que dicha revalorización se realizará de manera prácticamente automática y se cobrará ya en la nómina de diciembre.

"No queremos es que haya una carga adicional para las personas que lo han perdido todo, que están en un momento de duelo, de sanación, de recuperar sus vidas. No queremos que tengan que enfrentarse a trámites burocráticos que ralenticen. Por eso, las ayudas son directas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el Ingreso Mínimo Vital, ya va incorporado ese incremento a la nómina de diciembre. Las prestaciones no contributivas van a tener una paga extra el próximo 18 de noviembre", ha explicado la ministra en declaraciones a La Sexta.

El Ministerio calcula un coste aproximado de 11,5 millones de euros por el incremento del 15% en las próximas tres nóminas –de noviembre a enero– de la cuantía del IMV y de las pensiones no contributivas, que podría beneficiar a 33.000 hogares.

Cuantía a percibir tras la revalorización

En 2024, la cuantía anual íntegra de las pensiones no contributivas es de 7.250,60 euros anuales –517,90 al mes–, sin embargo, esta podrá variar en función de las rentas personales, así como las de su unidad de convivencia familiar. Además, no puede ser la cuantía inferior a la mínima del 25% de la establecida: 1.812,65 euros al año, es decir, 129,48 mensuales.

De esta forma, tras este reciente aumento de la pensión no contributiva, la cuantía íntegra pasará a ser de 8.338,19 euros al año o 595,58 euros al mes, dividido en 14 pagas –incluyendo la paga extraordinaria de verano y de Navidad–. Los que sean beneficiarios de la pensión mínima (25% del total) recibirán 2.084,55 euros al año o, al igual que en el caso anterior, 148,89 euros al mes en 14 pagas. En el caso de la pensión íntegra con un incremento del 50%, la cuantía se elevará hasta los 893,37 euros al mes, también dividido en 14 pagas, es decir, 12.507,285 euros al año.