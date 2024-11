Así es como puede solicitar un ERTE si su empresa está afectada por la DANA

Hace ya un par de semanas la DANA avanzó imparable por nuestro país, dejando tras de sí cientos de víctimas mortales y causando daños de gravedad indiscriminados en infraestructuras de todo tipo como viviendas, la red de transporte o incluso negocios. Ante este escenario, muchos empresarios se han visto en la necesidad de acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, que proporciona protección por desempleo a sus plantillas y cuenta con exenciones en las cotizaciones.

Las empresas afectadas por este temporal podrán solicitar este expediente si son titulares de códigos de cuenta de cotización –números de la Seguridad Social con los que se identifica a la compañía y trabajadores– con domicilio de actividad en las localidades afectadas y han visto impedido o limitado el desarrollo de su actividad.

"Mediante este procedimiento las empresas podrán reducir las jornadas o suspender los contratos de trabajo de sus empleados", asevera la abogada de Legálitas, Susana Rodríguez. Asimismo, estas compañías tendrán derecho a una exención del 100% de la aportación empresarial por contingencias comunes, profesionales y de recaudación conjunta.

¿Dónde se puede solicitar el ERTE?

La empresa deberá presentar la solicitud del Expediente de Regulación de Empleo por fuerza mayor ante la autoridad laboral valenciana junto con los documentos que acrediten la existencia de la causa que se alega para el ERTE.

El ERTE debe ser aprobado por esta autoridad, aunque si la empresa no recibe respuesta en cinco días, la letrada señala que "se considera aprobado por silencio administrativo positivo" y que "podrán presentar la solicitud colectiva de prestaciones ante el SEPE o, en su caso, a través del mecanismo RED".

Una vez ha sido aprobado el ERTE por la autoridad laboral que corresponda–o tras los cinco días por silencio positivo–, las empresas deberán remitir a través de Certific@2:



Solicitud colectiva de prestaciones en representación de sus trabajadores. Esta debe realizarse en la plantilla oficial y enviarse a través de un nuevo servicio en la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Esta debe realizarse en la plantilla oficial y enviarse a través de un nuevo servicio en la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ficheros de periodos de actividad e inactividad (XML), que se remitirán al SEPE si hay algún día u hora de actividad, una vez iniciada esta prestación.

(XML), que se remitirán al SEPE si hay algún día u hora de actividad, una vez iniciada esta prestación. El calendario mensual para el control de la actividad por la inspección de trabajo.

Derechos o beneficios para los trabajadores

Las personas trabajadoras tendrán derecho a la prestación contributiva generada por el ERTE de fuerza mayor que será del 70% de la base reguladora. Esta no exigirá periodos previos de cotización y no consumirá periodos cotizados, es decir, el paro por ERTE no se descuenta para futuras prestaciones de desempleo que puedan producirse.

Asimismo, Rodríguez sostiene que en el caso de que el trabajador estuviera cobrando una prestación contributiva por compatibilización y prefiriera cobrar ésta, "deberá pedirle a la empresa que no le incluya en la solicitud colectiva".