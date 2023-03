La Airef advierte al Gobierno de que la tasa de paro no refleja la verdad del desempleo

La Autoridad Fiscal continúa en modo crítica y aprovecha cualquier oportunidad para poner en entredicho cálculos y datos aportado por el Ejecutivo. El último toque ha llegado con la tasa de paro, sobre la que calcula que un 17,5% de la población activa española está infrautilizada debido a circunstancias no convencionales. Se refiere la Airef a los recientes cambios en el comportamiento del mercado de trabajo, que hacen que "la tasa de paro cada vez sea menos representativa" a la hora de valorar el mercado laboral. Por ello, han buscado "mediciones alternativas" del desempleo, que analizan desde los inactivos desanimados -aquellos que no buscan empleo porque creen que no lo van a encontrar, pero que querrían trabajar- a los empleados que trabajan menos horas de las que les gustaría o los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Para la AIReF también sería conveniente hacer un mayor esfuerzo en la medición de las horas trabajadas, que actualmente se limita a la encuesta de población activa (EPA), ante la importancia que ha ido adquiriendo el empleo a tiempo parcial.

En una jornada formativa con periodistas, la Airef ha puesto como ejemplo que el Gobierno no incluye en sus estadísticas a algunos trabajadores a tiempo parcial que quieren trabajar un mayor número de horas o a los desocupados no inscritos en el paro pero que desean trabajar, los llamados "desanimados", que alcanza el alcanza el citado 17,5% del total de parados. El organismo independiente percibe dificultades para medir el tiempo de empleo efectivo ante el cambio del comportamiento en el mercado de trabajo que se observa ya desde antes de la reforma laboral. Por ello, ha instado a prestar atención a métricas alternativas que se utilizan ya en Europa o incluso Estados Unidos para analizar un mercado laboral cambiante en todo el mundo. Ante un entorno tan volátil, considera que cada vez se hace más necesario disponer de información de alta frecuencia para medir la evolución de la situación económica y los cambios de comportamiento que se están registrando, por ejemplo en el mercado de trabajo.

El organismo considera "muy informativo", por ejemplo, el dato ofrecido a mitad de mes por la Seguridad Social sobre la evolución de la afiliación. Según la última estadística publicada, el mes de marzo va a ser excepcional. No obstante, cree que se debería hacer un mayor esfuerzo para medir las horas trabajadas, ya que percibe dificultades para medir el tiempo de empleo efectivo ante el cambio del comportamiento en el mercado de trabajo que se observa desde antes de la reforma laboral. También considera que se deberían medir nuevos fenómenos como la incertidumbre y comunicar "mejor" dentro de la estadística del PIB el volumen de información que incluye el avance y qué es lo que se revisa en el dato final, así como los factores que hay detrás de él.

Son frecuentes las recomendaciones que realiza el organismo independiente a las diferentes Administraciones Públicas para mejorar la eficacia y transparencia del sistema. Además de los informes que se publican periódicamente, la institución prevé publicar próximamente un observatorio de recomendaciones para el seguimiento de las mismas.

Uno de los apuntes reiterados es el relativo a los fondos europeos 'Next Generation EU', que la AIReF considera que sería conveniente la publicación de esos datos en términos de contabilidad nacional. La ejecución Plan de Recuperación -y la aprobación de los pagos procedentes de Bruselas- se mide en términos de hitos y objetivos. Los informes que va publicando el Ejecutivo detallan en qué medida se han cumplido esos hitos y objetivos relativos a los diferentes pagos. En términos presupuestarios se puede analizar también lo presupuestado y la ejecución mes a mes, aunque desde la institución advierten de que gran parte del Plan de Recuperación se ejecuta a través de otras Administraciones, de ahí "la necesidad de publicar esos datos en términos de contabilidad nacional para analizar la foto completa sobre el despliegue de estos fondos".

Pese a los avances logrados en los últimos años, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, cree que es necesario elevar el estándar de transparencia en el sector público. "La AIReF, tras casi diez años de andadura, tiene hoy el acceso a la información más o menos garantizado, tras unos comienzos duros en los que se percibió a la institución como una amenaza", ha señalado Herrero. Sin embargo, ha advertido de que aún se detectan ciertos problemas y áreas de mejora. De hecho, ha recurrido en numerosas ocasiones a la firma de Memorandos de Entendimiento (MoUs), aunque no ha conseguido firmar convenios con el Ministerio de Economía ni con el Ministerio de Hacienda para el intercambio regular de la institución, a pesar de la insistencia. Tampoco se han firmado convenios con las comunidades forales para las evaluaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV).