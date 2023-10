Alquilar un piso: estos son los problemas a los que se enfrentan los jóvenes

Condenados a vivir de alquiler. Esta es la realidad de la mayoría de ciudadanos en nuestro país ante la imposibilidad de poder convertirse en propietarios de una vivienda. Esto no es de extrañar, ya que en el mes de septiembre el precio medio de la compraventa de viviendas se ha situado en los 2.151 euros el metro cuadrado, por lo que un piso de unos 80 metros cuadrados cuesta de media 172.080 euros, un precio que no está al alcance de todos los bolsillos. Y es que la mitad de los españoles que buscan un piso de alquiler lo hacen al no poder comprarse una casa, según informa el portal inmobiliario Fotocasa. Esta situación se agrava en el caso de los más jóvenes, ya que son los que más problemas tienen para acceder al mercado inmobiliario, sobre todo al de compra.

No obstante, acceder a una vivienda de alquiler tampoco es tarea sencilla, ya que a cierre del mes de septiembre de 2023, arrendar una vivienda en España tenía un coste de 11,8 euros por metro cuadrado, un 9,3% más que hace un año. Por tanto, alquilar una casa de unos 80 metros cuadrados en España costaba de media 944 euros, según el portal inmobiliario idealista. Dado los elevados precios del alquiler y la precariedad laboral, los jóvenes deben destinar el 70% de su salario para pagar la renta pese a que el Banco de España (BdE) advierte que no es conveniente que se destine más del 35%.

El actual mercado del alquiler se enfrenta a un desequilibrio significativo entre la oferta y la demanda, ya que los inquilinos representan el 80% de la participación y los propietarios el 16%, lo que hace que los precios se incrementen. "Durante el primer semestre del año 2023, donde alcanza el precio máximo histórico del alquiler a nivel nacional con 11,69 euros/m2, superando incluso la marca registrada durante la burbuja de 2007”, señalan desde Fotocasa.

Este escenario hace que los inquilinos con rentas más bajas, sobre todo los más jóvenes, renuncien a emanciparse o alquilar una vivienda en solitario, por lo que compartir piso se presenta como la única alternativa que le queda a muchas personas para encontrar un lugar donde vivir. En este sentido, la actividad de los jóvenes en el mercado inmobiliario del alquiler se ha reducido, especialmente de aquellos que tienen entre 10 y 24 años, baja del 34% de febrero de 2022 al 27% de febrero de 2023; mientras que los que tienen entre 25 y 34 años se reducen dos puntos.

Por tanto, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrentan los jóvenes que buscan una vivienda para alquilar? El acceso a una vivienda de alquiler se dificulta para aquellos menores de 35 años, no solo por el precio del alquiler, sino también por la escasez de viviendas.

El precio de la vivienda de alquiler no ha parado de incrementarse en los últimos años. A esto se le suma que los salarios no han evolucionado en la misma medida y que los jóvenes españoles tienen la segunda tasa de paro juvenil más alta de toda Europa con el 28,9% de desempleo, lo que hace que este colectivo sufra más por los precios. Así lo admiten el 73% de los que tienen entre 25 y 34 años, según un informe del portal inmobilario.

Además, "la falta de oferta hace que los precios incrementen y que dejen fuera a los colectivos más vulnerables, como es el de los menores de 35 años", sentencia Fotocasa.