¿Quiere alquilar una casa? Cuidado, estos son los 50 barrios más caros de España

Vivir de alquiler es la realidad de la mayoría de ciudadanos en nuestro país, más por obligación que por gusto. El precio medio de la compraventa de viviendas sigue al alza, situándose en los 2.007 euros el metro cuadrado en septiembre, por lo que un piso de unos 80 metros cuadrados cuesta de media 160.560, un precio que no está al alcance de todos y dificulta el poder convertirse en propietarios, según datos del portal inmobiliario de idealista. No obstante, el mercado del alquiler tampoco presenta un escenario muy favorable y es que el precio de los arrendamientos no ha parado de incrementarse hasta alcanzar máximos históricos. A cierre del mes de septiembre de 2023, arrendar una vivienda en España tenía un coste de 11,8 euros por metro cuadrado, un 9,3% más que hace un año. Por tanto, alquilar una casa de unos 80 metros cuadrados en España tiene un coste medio de 944 euros.

Ante este escenario, 21 capitales de provincia marcan máximos históricos en el noveno mes del año, con Barcelona a la cabeza (20 euros el metro cuadrado), seguida por Madrid (17,7 euros el metro cuadrado), San Sebastián (16,9 euros el metro cuadrado), Palma (14,6 euros el metro cuadrado) o Bilbao (13,2 euros el metro cuadrado).

En este mismo informe destacan 50 barrios o zonas de España donde la renta del alquiler supera los 18 euros/m2, la mayoría de ellos en la ciudad capitalina (24) y la Ciudad Condal (18). Sin embargo, en este ranking también aparecen barrios de San Sebastián, así como zonas costeras como Sangenjo en Pontevedra o Calviá en Mallorca y las zonas turísticas del sur de Gran Canaria, como Playa del Inglés o Maspalomas.

La Barceloneta en Ciudad Vieja es el barrio más caro para alquilar una vivienda en España, ya que el precio del metro cuadrado asciende a los 26,7 euros, un 14,8% más caro que en 2022 y quedando lejos de la media en España (11,8 euros/m2). A esta le sigue Recoletos, en el distrito madrileño de Salamanca, ya que alquilar una vivienda en esta zona cuesta 24,9 euros el metro cuadrado tras incrementarse los precios un 13,1% en el último año. El podio de los barrios más caros de España lo completa La Dreta de l'Eixample del Ensanche en Barcelona y es que sus inquilinos tienen que hacer frente a un precio del alquiler de 24,7 euros/m2, después de haber aumentado un 16,2% frente al mismo mes de 2022.

El top-10 de los barrios más caros superan los 22 euros el metro cuadrado. Entre estos, seis de ellos firmaron su récord de precios en la oferta de alquileres como en Madrid en los barrios de Castellana (23 euros/m2), Almagro (22,8 euros/m2) o Chueca (22,1 euros/m2), mientras en Barcelona, Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou (23,8 euros/m2) o San Pedro, Santa Catalina y la Ribera (22,8 euros/m2) todavía están por debajo de su techo.

"De las 50 localizaciones, 31 de ellas han tocado máximos de precios este septiembre, donde también se incluye la zona de Adina-Portonovo, en la famosa localidad costera de Sangenjo, en Pontevedra, y que es la primera zona fuera de las dos grandes capitales, en el puesto 18", señalan desde el portal inmobiliario.