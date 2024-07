Así es la "regla de las dos pizzas", el secreto que llevó a Jeff Bezos a ser el hombre más rico del mundo

Jeff Bezos dejó su cargo como CEO de Amazon en 2021, siendo sucedido por Andy Jassy, anteriormente el jefe de AWS. Pero su legado ha pasado a la historia desde la creación de esta empresa hace más de treinta años, y es que cambió las reglas del juego en el comercio digital y la tecnología, lo que le ha hecho convertirse en el hombre más rico del mundo. Uno de sos secretos es la conocida "regla de las dos pizzas", clave para el éxito y la riqueza.

El magnate posee una fortuna que supera los 200 mil millones de dólares. Fue pionero en varias innovaciones, incluyendo el desarrollo del comercio electrónico, la computación en la nube con AWS, y la creación de dispositivos como el Kindle.

Bezos se graduó en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, y antes de fundar Amazon, trabajó en varias empresas en el sector de la tecnología y las finanzas, tales como Fitel o Bankers Trust. Unos años más tarde, fundó Amazon, que

La visión que tenía Bezos era la de utilizar el potencial de Internet para transformar la venta de libros, y poco a poco consiguió expandirla hasta tal punto que se diversificó para vender una amplia variedad de productos. Más allá de libros, ropa, comestibles o electrónica, entre otros utensilios y objetos que podemos comprar a día de hoy a través de Amazon.

Cómo Jeff Bezos llevó a Amazon al éxito y se convirtió en el hombre más rico del mundo

Jeff Bezos era defensor de que los equipos grandes eran difíciles de gestionar, y podían verse con serias dificultades en cuanto a sus responsabilidades. Así, creía que un equipo de menos de diez personas podía ser más eficiente y productivo.

En una entrevista para Daily Mail, Daniel Slater, responsable de cultura e innovación de Amazon Web Service, explicaba que "lo ideal es un equipo de menos de 10 personas: los equipos más pequeños minimizan las líneas de comunicación y disminuyen la burocracia".

De esta forma, 2018, Amazon superó por primera vez los mil millones de dólares en capitalización de mercado, y hoy en día es una de las empresas más valiosas del mundo. A día de hoy, Bezos es ampliamente reconocido por su visión y liderazgo, y su impacto en la industria del comercio y tecnología ha influido notablemente en la sociedad. Y ahí entraba su secreto conocido como "regla de las dos pizzas".

"La estructura de dos pizzas también fomenta la responsabilidad del equipo. Los equipos de dos pizzas no entregan algo que han lanzado a otro equipo para que lo gestione". Extrapolando esta regla, se sugiera que si el equipo crece más allá de las dos pizzas, debe proceder a su división en dos equipos, y repartirse las responsabilidades. Es decir, dividir los grandes objetivos en tareas pequeñas. Y así, explicaba que no organiza ni asiste a una reunión si dos pizzas no son suficientes para alimentar a todo el grupo.

Entonces, la regla de las dos pizzas se derivaría en que ningún grupo debe ser mayor que el número de personas que pueden alimentarse con dos dos pizzas grandes, lo que ejemplifica que no es necesario un grupo grande, sino que basta con un grupo reducido de personas que sería suficiente para que se tomen las decisiones y ser más efectivo en los negocios, primando la calidad a la cantidad.