ATA avisa al Gobierno: "No vamos a negociar las nuevas cuotas de autónomos hasta que conocer la evolución del nuevo sistema"

Cerca de 1,6 millones de autónomos de los más de 3,7 millones afiliados al Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) tuvieron que regularizar las cotizaciones correspondientes al ejercicio 2023 tras finalizar la campaña de la Renta en octubre del año pasado tras la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por rendimientos reales en el año 2023. De ellos, unos 796.000 cotizaron por debajo de lo debido y han tenido que abonar diferencias y más de 460.000 lo hicieron por encima y han recibido devolución.

Este nuevo modelo se está desplegando de forma gradual y su actual escala de tramos de cotización estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Para negociar y acordar los tramos que se aplicarán en los próximos años, la ministra ha convocado la mesa del diálogo social para iniciar la negociación. Pero esta segunda fase no apunta a una resolución fácil. Desde ATA, la principal asociación de autónomos del país, ya advierten de que las prisas no son buenas para la negociación. "Con nosotros que no cuenten aún para negociar las cuotas de 2026 en adelante, porque ni siquiera ha terminado la regularización de 2023".

Fuentes de ATA señalaron a LA RAZÓN que "los autónomos en pluriactividad todavía no han recibido sus devoluciones y, sin embargo, han tenido que pagar". Desde la asociación advierten que "todavía quedan cuatro meses de la actual campaña" y advierten con un ejemplo gráfico que no van a negociar sin conclusiones sobre la mesa. "Está claro que no se puede iniciar la lectura de la segunda parte de un libro si no ha concluido la primera. De momento hay que saber antes qué pasa con la regularización de 2024. Ahora mismo no tenemos las suficientes garantías para saber cómo ha evolucionado el sistema. Nosotros no vamos a tirarnos a la piscina sin conocer los datos de los dos últimos ejercicios, cuando ni siquiera ha terminado la regularización de 2023".

Según informó la Seguridad Social, ya se han iniciado las devoluciones a unos 40.000 autónomos en pluriactividad que sobrecotizaron, en cifras similares al ejercicio anterior, por lo que en las próximas semanas recibirán sus devoluciones a los autónomos que les correspondan. 324.000 autónomos no presentaron declaración de rendimientos por "distintas causas".

Con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, el autónomo estima sus rendimientos netos anuales previstos y elige una base de cotización provisional. Después, durante el año, puede ajustar esa base si sus ingresos cambian. Una vez finalizado el ejercicio fiscal, la Seguridad Social contrasta la información con la Agencia Tributaria, las haciendas forales vascas y navarras, las mutuas y con otras entidades. Tras ello, se emite una regularización definitiva que puede resultar en una devolución de cuotas, un ingreso adicional o el mantenimiento de la base.

Este nuevo modelo de cotización de autónomos, aprobado en 2022 y que arrancó en 2023, permite hasta seis cambios de tramo al año y busca una transición gradual hacia un sistema definitivo de cotizaciones por ingresos reales. Hasta ese momento, la Seguridad Social tiene que hacer cada año un proceso de regularización de cuotas para comprobar que las bases de cotización se han ajustado a los rendimientos netos y proceder a devolver o reclamar las cantidades resultantes.