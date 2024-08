CC OO avisa: "Habrá movilizaciones para septiembre ante el estancamiento de la reducción de jornada"

Los sindicatos empiezan a calentar el ambiente a las puerta de un otoño que se presume caliente en el entorno laboral. El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, considera que los sindicatos tienen que dar un impulso a las movilizaciones a la vuelta del mes de agosto ante el estancamiento de las negociaciones sobre la reducción de jornada. "Lo que estamos planteando es un proceso de movilizaciones para la vuelta de agosto, a lo largo del mes de septiembre", ha indicado el líder sindical en una entrevista con RNE, recogida por EP.

En este sentido, Sordo ha lamentado que las reuniones para tratar la reducción de la jornada laboral "quedaron bastante estancadas" a finales de julio y los primeros días de agosto, por lo que se ha mostrado partidario de que los sindicatos den un impulso a las movilizaciones en la calle y en centros de trabajo. En cualquier caso, el secretario general de CCOO ha subrayado que, con acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal, o sin acuerdo, esta es una medida que antes o después tendrá que ir a las Cortes Generales. "Nosotros ahí lógicamente pues vamos a exigir a los grupos políticos que avalen una reducción legal del tiempo de trabajo", ha subrayado Sordo, recordando que hace más de 40 años que se instauró la jornada laboral de 40 horas semanales y "es tiempo de que esas 40 horas semanales se reduzcan al menos a las 37 horas y media que ahora mismo están encima de la mesa".

Por otro lado, cuestionado sobre la semana laboral de cuatro días, ha defendido la importancia de tender hacia una reducción general del tiempo de trabajo, pero ha apuntado que otro debate asociado tan importante como ese es el de la distribución del tiempo de trabajo, apuntando que "no vale una fórmula para todas las empresas y para todos los sectores". De este modo, si bien considera que la semana laboral de cuatro días es muy deseable en muchos sectores, seguramente no sea la fórmula para otros, como las cadenas de montaje. "No vale una fórmula única", ha puntualizado.

"Son dos debates que van absolutamente de la mano. Trabajar menos, pero también poder decidir entre empresarios y trabajadores cómo se distribuye el tiempo de trabajo para que el trabajo no colonice la vida de las personas trabajadoras", ha explicado, añadiendo que, el punto central, es pactar definitivamente la reducción del tiempo de trabajo.

Asimismo, Sordo ha reclamado un plan de desarrollo estratégico y de mejora de las infraestructuras ferroviarias para dotarlas de más recursos que permitan mayores frecuencias, ya que la inversión en la movilidad sostenible es uno de los elementos centrales para un país. En este sentido, ha criticado que España ha hecho una inversión multimillonaria durante muchos años en trenes de alta velocidad y "ha dejado desguarnecida" la inversión en el medio de transporte que luego coge la gente todos los días para ir a trabajar, "que son sus cercanías, que son sus metros, que son sus trenes".

"Los gobiernos, aparte de para hacer los diagnósticos, lo que tienen que hacer es poner los remedios", ha afirmado, recordando que España ha pasado una década de políticas de austeridad y de recorte de gasto público que está teniendo efectos demoledores sobre el sostenimiento de las infraestructuras.

Por otro lado, el líder de CCOO ha destacado que el cambio en las modalidades de contrato, es decir, pasar del contrato temporal al fijo discontinuo, ha supuesto estos últimos dos años una cierta mejora en la situación del empleo en el sector turístico, aunque ha reconocido que sigue estando marcado por la precariedad laboral.

"Sigue siendo un sector demasiado marcado por la precariedad laboral, aunque insisto, al menos en las modalidades de contrato, es decir, pasar del contrato temporal al fijo discontinuo, pues sí ha supuesto estos últimos dos años una cierta mejora", ha explicado.

En este sentido, si bien esta cambio en la modalidad de contratación es un avance, para Sordo "queda mucho por hacer" en un sector que está muy marcado por la estacionalidad, los bajos salarios y por las condiciones precarias e inseguras en el puesto de trabajo.

Asimismo, a nivel general, considera que los datos de empleo en España en estos últimos años están siendo buenos, ya que se han generado más puestos de trabajo que nunca y el país está en el récord histórico de cotizantes a la Seguridad Social. De tal modo, si se sigue apostando por la Seguridad Social, por la inversión pública, por la inversión privada y se siguen desplegando los fondos de recuperación europeos, "el empleo en España no tendría por qué resentirse".