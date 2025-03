BBVA obtiene el visto bueno de la CNMV para ofrecer servicios de compraventa de criptomonedas y custodia de claves en España

La banca se integra en el mercado de la compraventa de criptomonedas para aportar seguridad a estos activos volátiles y descentralizados. En este sentido, este lunes, BBVA ha recibido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para prestar servicios de custodia de claves criptográficas y ejecución de órdenes de compraventa de criptoactivos en España. Tras completar este trámite, el banco se prepara para lanzar un servicio, disponible para todos sus clientes, que permitirá custodiar y ejecutar operaciones de compra o venta de bitcóin y ether a través de su app.

"El despliegue del servicio arrancará inicialmente con un grupo reducido de usuarios y se extenderá en los próximos meses a todos sus clientes particulares en España, apoyándose en la experiencia adquirida en Suiza y en Turquía, donde presta este tipo de servicios desde el año 2021 y 2023, respectivamente", ha explicado la entidad.

Los clientes en España podrán tramitar sus órdenes de compraventa de criptoactivos directamente a través de la app del banco, desde el mismo entorno en el que gestionan sus cuentas, sus inversiones y su operativa bancaria habitual. "De esta manera, el banco cumple con el objetivo de ofrecer a sus clientes una experiencia integrada y fluida en sus canales digitales e impulsar su estrategia de digitalización", defiende la entidad.

Este nuevo servicio contará con una plataforma de custodia de claves criptográficas propia, lo que le permitirá mantener el control, sin depender de terceros, para salvaguardar los criptoactivos de sus clientes. Este es el servicio más diferencial. No son pocas las historias de propietarios de criptomonedas que han perdido miles y miles de dólares tras no recordar la clave de los activos que compraron hace años y cuyo valor se ha disparado. Sin embargo, BBVA ha precisado que no realizará ninguna labor de asesoramiento y que sólo se podrá acceder al servicio a iniciativa del cliente.

"Queremos facilitar a nuestros clientes la inversión en criptoactivos con una oferta sencilla y fácilmente accesible desde el móvil, de una manera 100% digital. Nuestro objetivo es acompañarlos en el acercamiento a este nuevo segmento de los activos digitales con las garantías de solvencia y seguridad que ofrece un banco como BBVA", ha asegurado Gonzalo Rodríguez, responsable de Banca Retail de España.

La entidad lleva más de una década explorando el potencial de la tecnología blockchain, un sistema de registro digital descentralizado y seguro que almacena datos en bloques enlazados criptográficamente

El banco ha instaurado servicios de criptoactivos en aquellos mercados donde existe una regulación para garantizar la protección del inversor. Así, en Suiza lanzó el servicio de custodia y compraventa de bitcóin a todos sus clientes de banca privada en junio de 2021. Desde entonces, se ha ampliado a nuevos criptoactivos como ether y la stablecoin USDC, para acercarse a nuevos clientes institucionales.

Paralelamente, BBVA Garanti creó en 2023 una compañía específica para ofrecer el servicio de custodia de criptoactivos en Turquía. La compañía ya trabaja con bitcoin, ether, USDC, solana, XRP (Ripple), avax y chiliz.

España será ahora el próximo mercado donde el banco permitirá a sus clientes y potenciales clientes explorar las nuevas oportunidades de los activos digitales, con agilidad, eficiencia y según los más altos estándares de seguridad, factores clave para reducir los riesgos de estos activos.