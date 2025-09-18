Los inversores no aprueban el ambicioso plan de Aena, que se deja 1.753 millones de euros en bolsa

Los inversores han digerido mal, tirando a muy mal, el ambicioso plan inversor de Aena para los próximos años que hoy ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los títulos de la compañía han cerrado con una fuerte caída del 4,79%, hasta cerrar en los 23,24 euros. Con ello, la compañía se ha dejado hoy en el parqué 1.753 millones de euros.

Aena prevé invertir 12.888 millones de euros en los aeropuertos españoles en el periodo 2027-2031, más del triple que la prevista para el quinquenio anterior.

Es precisamente lo grande de la inversión y su dilatado tiempo de ejecución lo que podría haber ahuyentado a los inversores. Según los analistas de XTB, el desplome de las acciones de Aena se puede atribuir a la falta de confianza por parte de los inversores a que finalmente se ejecuten esas inversiones, por las trabas y asperezas que puede generar con las aerolíneas.

El grueso de las inversiones que Aena proyecta, casi 10.000 millones, se tendrá que hacer con cargo a las tarifas que cobra a las aerolíneas por el uso de sus instalaciones. Y una potencial subida de las mismas para financiar las obras y mantener el fuerte dividendo que paga Aena podría llevar a esas tiranteces con las compañías.

Las inversiones proyectas por el gestor, según XTB, también podrían deteriorar en el corto plazo la generación de caja de la compañía, y en este tipo de empresas los inversores valoran más la estabilidad de los flujos de caja que el crecimiento a gran escala de los ingresos.