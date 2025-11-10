Semana intensa en el sector agrícola

Hoy entran en vigor en España las nuevas medidas para frenar la expansión de la gripe aviar adoptadas por el Ministerio de Agricultura. Hoy también comienza la COP de Belém, cuando se van a cumplir diez años desde el Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. Y esta semana, la presidenta de la Comisión Europea podría anunciar algunos cambios en las propuestas que presentó sobre el Marco Financiero de la UE 2028-34 y la Política Agraria Común (PAC). Por otro lado, en los próximos días podríamos saber si un grupo de eurodiputados decide llevar al Tribunal de Justicia de la UE el proceso de ratificación del Acuerdo entre la UE y Mercosur, lo que impediría que se firme el 20 de diciembre, tal y como pretenden la Comisión, otras capitales de los Estados miembros y los componentes del bloque sudamericano. Pero, vayamos por partes.

Las medidas para luchar contra la expansión de la gripe aviar consisten fundamentalmente en el confinamiento de las aves de corral en espacios cerrados en las llamadas zonas de especial riesgo y especial vigilancia, en las que estarán prohibidas la cría de aves de corral al aire libre. Desde el 1 de julio y hasta el 5 de noviembre se habían registrado en España 14 focos de gripe aviar en aves de corral, 68 en aves silvestres y 5 en aves cautivas. Los casos en las silvestres se han disparado en las últimas semanas, tanto en España como en otros Estados miembros, lo que ha obligado a algunos de ellos a adoptar medidas reforzadas de control. El sacrificio de gallinas como consecuencia de esos focos ha contribuido al alza de los precios de los huevos en nuestro país. La semana pasada continuaron esos incrementos, aunque fueron menos acusados que en las anteriores.

Economía.- Planas pide tranquilidad ante la gripe aviar y dice que puede haber incidencia en el precio de los huevos Europa Press

Mientras sucede eso en nuestro país y en otros de nuestro entorno, en la ciudad brasileña de Belem comienza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocidas como COP. Se trata de la edición número 30, que presenta una gran diferencia con la que tuvo lugar en Francia en diciembre de 2015, cuando se alcanzó el histórico Acuerdo de París, que luego tuvo importantes repercusiones para el sector agrario de la UE. Con el paso del tiempo estas cumbres anuales han ido perdiendo gran parte de su importancia y la de este año viene muy devaluada. Mientras tanto, y volviendo a lo sucedido hace diez años, es necesario constatar que lo que pasó allí tuvo una incidencia muy importante sobre la PAC que se diseñó pocos años después y sobre lo que se llamó el Pacto Verde Europeo, impulsado por la anterior Comisión, que se tradujo en grandes exigencias de carácter medioambiental para los agricultores y ganaderos.

Posibles cambios en la PAC

Precisamente, la actual Comisión, también presidida por Von der Leyen, quiere dar marcha atrás en algunas de esas exigencias, ante la incredulidad de los representantes del sector agrario. En paralelo, estos han acogido muy mal las propuestas presentadas por el Colegio de Comisarios en julio pasado, no solo sobre la PAC, sino sobre el Marco Financiero 2028-34. En estas últimas, el dinero de la PAC pasaría a perder el carácter ·sagrado» que tenía hasta ahora. Los eurodiputados han sido también muy críticos con esas propuestas y han pedido que se cambien, como lo muestra la carta que los responsables de los grupos popular, socialista, liberales y de los verdes enviaron días atrás a von der Leyen. Por eso no se descarta que la Comisión haga algunos cambios en las mismas y que los anuncie la propia presidenta ante el Parlamento en una intervención que tendrá lugar el próximo miércoles. Sin embargo, se desconoce cuales serían esos cambios y hasta donde llegarían.

Y algunos eurodiputados están rebeldes en lo que respecta a la confirmación y firma del acuerdo comercial alcanzado entre la UE y los países miembros de Mercosur, que debe ser ratificado por la parte europea. Así, un grupo compuesto por alrededor de 60 parlamentarios de un amplio espectro político han acordado someter a votación una resolución para solicitar un dictamen jurídico del Tribunal de Justicia Europeo sobre la compatibilidad del acuerdo comercial con los tratados europeos. Esta medida tendría como consecuencia el bloqueo del proceso de ratificación. Se va a presentar formalmente el día 14, para que se vote al final de mes. Se impediría así la firma del acuerdo prevista para el 20 de diciembre en Brasil.