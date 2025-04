No cambiar USA por China

La receta de cambiar USA por China, propuesta por algunos avezados sanchistas, carece de sentido y acabaría siendo perniciosa. No sólo porque, como argumentan otros, el régimen chino es comunista y no es democrático, sino porque al final acabaríamos siendo igual de dependientes del exterior. Lo que tiene sentido es que Europa, con España dentro, realice todos los esfuerzos necesarios para irse despojando de dependencias exteriores. Lo vemos claro en el ámbito de la tecnología, algo a lo que aludía con claridad el famoso informe Draghi. Europa se ha quedado atrás y dependemos en todo de las grandes tecnológicas americanas. Sancionar a las tecno-USA como respuesta a los aranceles trumpistas sería como sancionarnos a nosotros mismos, pues el arancel lo paga quien compra el producto, y en materia de IA, digitalización, etc, adquirimos casi todo a EE UU. Pero pasar de esa situación a otra en la que dependamos en un 80% de China, sería suicida. Lo importante es garantizar la autonomía europea, y eso solo se logra haciendo una auténtica apuesta por la innovación. Lo que por otra parte está reñido con el exceso de regulación al que la Comisión de Von der Leyen somete al I+D en la zona euro. En parte nos hemos quedado atrás por esos perniciosos excesos reglamentistas e impositivos de los euroburócratas. La hiperregulación europea no ayuda al emprendimiento ni a la investigación, sino al contrario: la frenan. Trump considera que los muros regulatorios europeos funcionan como un arancel, y no le falta razón. Sin que eso signifique que se justifique cuanto hace el presidente norteamericano en su guerra comercial.