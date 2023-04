Me cancelan el vuelo y no llego al trabajo: ¿qué puedo hacer?

Viajar y disfrutar de unos días de descanso es algo que muchos ansían para poder desconectar de la frenética realidad. No obstante, la suspensión de las obligaciones no puede ser para siempre, sino que es temporal, siendo necesario volver tarde o temprano a nuestro puesto de trabajo. Por tanto, llegamos al aeropuerto con la morriña de las experiencias vividas en estas vacaciones para poner rumbo a nuestra casa y, de repente, observamos que nos han cancelado el vuelo, complicando así nuestra reincorporación al trabajo. Ante este escenario, no es de extrañar que al empleado se le pasen por la cabeza múltiples preguntas: ¿perderé días de vacaciones? ¿Tendré que recuperar esas horas por la cancelación? Desde el portal de reclamaciones reclamador.es despejan todas las dudas que se puedan tener al respecto.

Aunque cada caso deberá analizarse de manera individual, el artículo 1105 del Código Civil establece lo siguiente: "fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables". Por tanto, si se puede acreditar que la ausencia en nuestro trabajo se debe a una causa de fuerza mayor, desde la empresa "no deberían sancionarte", sostiene este portal de reclamaciones. Una circunstancia de fuerza mayor se basa en los conceptos de inevitabilidad, irresistibilidad e imprevisibilidad, de acuerdo con los tribunales españoles.

En el caso de que cancelen el vuelo y esto impida a una persona llegar a tiempo a su trabajo, esta deberá comunicarlo a su empresa "lo más rápido posible", además de solicitar a la aerolínea el certificado de cancelación y conservando el billete para así poder justificar esa ausencia.

"Puede que cancelen el vuelo pero no sea por una circunstancia extraordinaria o de fuerza mayor (como meteorología adversa), pero si dispones del certificado de cancelación siempre podrás justificar ante tu empresa que se trata de una situación fuera de tu control, que no pudiste prever ni evitar", aseveran desde reclamador.es.

¿Pueden sancionarme en la empresa si me cancelan el vuelo?

El Estatuto de los Trabajadores no especifica nada al respecto de como puede un trabajador compensar su ausencia en el puesto, y en el caso de que el convenio colectivo tampoco regule específicamente estos casos, pueden darse varios supuestos. La empresa podrá retirar el sueldo correspondiente a dicha jornada laboral o pedir que se recuperen las horas no trabajadas en otro momento o incluso desde el propio aeropuerto.

En el caso de que el vuelo se haya cancelado por una causa de fuerza mayor acreditable, ese día no podrá compensarse con vacaciones del trabajador. En este sentido, desde el portal de reclamaciones explican que "no es lícito cambiar un día de descanso -correspondiente a las vacaciones anuales reconocidas en la legislación laboral- por una jornada que no se dedique a ello". Por tanto, en estos casos, en algunos convenios colectivos existen lo que se conoce como bolsa de horas o días de libre disposición que si que podrán ser usadas para evitar tener que recuperar las horas perdidas en el caso de que nos cancelen un vuelo.

¿Qué ocurre si restrasan un vuelo y no llegamos al trabajo?

En estos supuestos, nos presentaremos en el puesto de trabajo unas horas más tarde de la prevista de entrada, por lo que será necesario comunicarlo a la empresa además de conseguir el certificado del retraso del vuelo para justificar lo sucedido. Las formas de compensar las horas ausente serán las mismas previamente mencionadas.

"De todos modos faltar al trabajo o a una reunión importante por culpa de un retraso en nuestro vuelo o del barco puede ser indemnizable", sentencian desde este portal.