Cepyme alega que la limitación al voto delegado se activó tras comprobar las coacciones a asociaciones por parte de CEOE

El enfrentamiento interno entre CEOE y Cepyme por la sucesión en la presidencia de la entidad de las pymes no tiene visos de que haya llegado a su fin porque la brecha entre ambos bandos sigue ampliándose. La aprobación de la limitación al voto delegado -hasta ahora ilimitado según los estatutos de la entidad- fue el detonante de un caos sucesivo de reuniones de los vicepresidentes, el comité ejecutivo y la junta directiva que ha provocado un nuevo cisma entre ambas organizaciones, con acusaciones de irregularidades y amenazas de impugnaciones que van a enturbiar aún más el proceso electoral, que ni tan siquiera tiene fecha de celebración, aunque fuentes de Cepyme han confirmado que no se celebrarán antes de que finalice el mandato del actual presidente Gerardo Cuerva, el 16 de marzo. "Pero no es una cosa rara ni malintencionada, ya ha ocurrido otras veces y está perfectamente autorizado por los informes jurídicos y por los estatutos".

Pese a que varias voces internas han denunciado que Cuerva se saltó la normativa y forzó irregularmente que se llevara el punto del voto delegado a la junta pese a la oposición del comité, desde Cepyme han trasladado que lo único que se votó en ese comité "fue el contenido, no que se pudiera o no llevar a la junta, y eso es algo que quedó muy claro previamente, que no se votaba si podía ir o no", han incidido. También han asegurado que todo el proceso ha estado avalado "en todo momento" por los servicios jurídicos y se ha "respetado escrupulosamente la normativa, para que no haya ningún equívoco. Por eso no entendemos los ataques que se han realizado".

Las mismas fuentes han asegurado que "lo único que queremos es asegurar la limpieza electoral, que el voto sea libre y secreto y que no se produzcan adulteraciones". En este sentido, han asegurado que la única intención ha sido siempre poner coto a las "presiones y coacciones" que han realizado afines al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, "intimidando a algunas organizaciones y asociaciones para que les deleguen el voto. Una situación que nos han transmitido con temor después de ser forzados a delegar su voto por motivos económicos o materiales", ya que muchas tienen sus sedes ubicadas en patrimonio sindical cedido por CEOE, que habría amenazado con desalojarlos. "Estas coacciones son inaceptables y, por eso, se llevó este asunto a la junta, que es la que ha decidido a favor de la limitación de voto delegado".

El cambio salió adelante con 64 votos a favor y 55 en contra, pese a que había sido rechazado en el Comité Ejecutivo previo por 15 votos contra 11, una situación que fuentes empresariales consultadas creen que podría llevar a "impugnar la decisión final", algo que no contemplan en Cepyme. "El proceso iba a estar adulterado si bajo coacciones un posible candidato utilizara todo el aparato para acumular voto. No sería justo, ni serían unas elecciones libres, sino condicionadas".

Esta batalla es un capítulo más de la pugna abierta entre Cuerva y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por el relevo en la presidencia de la patronal de las pymes, después de que el actual presidente confirmara que optará a un segundo mandato a pesar de que Garamendi le había planteado la necesidad de un relevo y que diera un paso al lado después de que en los últimos años se hayan producido algunas discrepancias entre ambos, incluso enfrentamientos sonoros a cuenta de la aprobación de la reforma laboral.

Este último asalto lo ha ganado, de momento, Cuerva, tras lograr que se iguale la normativa interna de Cepyme a la de CEOE o ATA, que limitan el voto delegado a un máximo de seis por persona. Pero Garamendi aún no lo tiene todo perdido, ya que esta resolución todavía debe ser ratificada por la Asamblea General de la entidad, que podrá rechazarlo si no lo comparte, por lo que el modelo de voto delegado ilimitado podría recuperarse incluso si no se impugnara la decisión de la Junta, situación que facilitaría a Garamendi sumar los apoyos para un candidato alternativo. Dicha Asamblea tendrá que celebrarse antes de la cita electoral.