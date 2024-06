Cepyme carga contra el ultimátum del Gobierno: "El diálogo social que hace el Gobierno no es más que un teatro"

"Creo en el diálogo social sincero y honesto, pero el que hace el Gobierno no es más que montar un teatro". Con esta contundencia se ha manifestado el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, sobre el últimatum de siete días lanzado por el Gobierno a las patronales para cerrar un acuerdo sobre la reducción de jornada, que se llevará a cabo "con o sin los empresarios", manifestaron fuentes del Ministerio de Trabajo, rubricadas por el propio secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, que advirtió de que "el tiempo apremia y las propuestas o las contrapropuestas deben estar maduras y deben ser incorporadas al debate, por escrito".

Una exigencia duramente criticada por Cuerva, que durante unas jornadas sobre 'La productividad de la pyme' organizadas por Cepyme, ha cargado contra Pérez Rey por "tardar cinco meses en enviar un papel sobre la reducción de la jornada laboral e imponer ultimátum para que entreguemos una propuesta. No es serio. Esto es un teatro", porque las pymes no tienen la capacidad de poder reducir la jornada de forma generalizada sin tener en cuenta su situación real.

El presidente de las pymes ha recordado que "nosotros ya hemos hecho nuestra propuesta", pero ninguna ha sido atendida. "hemos pedido una distribución regular de la jornada, que haya flexibilidad, un mayor margen... Cuántas y cuántas cosas hemos puesto encima de la mesa y todas han sido desechadas. Eso no es diálogo social si solo se admiten las propuestas de una parte". Por ello, ha acusado al Gobierno de "imponer" la reducción de la jornada laboral porque "muchos miembros del Gobierno están lejos de entender la palabra productividad" y que el desarrollo de ciertas medidas "están siendo devoradas por ellas misma".

En este sentido, ha recalcado que "la productividad se ve amenazada por no estar en la agenda (política)", porque el Gobierno tiene "posiciones cortoplacistas y populistas, que nada tienen que ver con la mejora de la productividad". También ha apuntado que la productividad en España lleva cinco meses de caídas y se sitúa ya un 2% por debajo de 2015, un 9,7% inferior a la de 2011 y un 15% más baja que en 2010.

Cuerva ha vuelto a avisar que las pymes española "no están en disposición" de realizar una reducción de la jornada laboral porque "no podría aguantar" una bajada del tiempo de trabajo de "forma generalizada, sin sentido alguno, sin saber ni cómo están los sectores, ni los territorios, ni la empresa" . El Gobierno quiere reducir la jornada laboral para llevarla de las 40 horas semanales a las 37,5 horas sin merma salarial para 2025 y lo quiere hacer en dos tramos: hasta las 38,5 horas en 2024 para finalizar 2025 con 37,5 horas semanales. Desde Cepyme recuerdan que hay sectores en los que la jornada laboral se encuentra por debajo de las 34 horas, pero hay otros en los que no se puede permitir. "¿Tiene que venir el Gobierno a imponer una jornada laboral en donde no se puede permitir?".

El presidente de Cepyme ha acusado al Gobierno de dinamitar el diálogo y "convertirlo en un monólogo. Creo en el diálogo social sincero, honesto, en el que trabajan casi las 5.000 mesas de negociación colectiva del país, que son los verdaderos expertos", y ha señalado que ya hay sectores en los que la jornada laboral se encuentra por debajo de las 34 horas, pero hay otros en los que no se puede permitir. "¿Tiene que venir el Gobierno a imponer una jornada laboral en donde no se puede permitir?".