China se queda con Thomas Cook a precio de saldo

El sector turístico no tiene tiempo para lamentaciones. El hundimiento del turoperador británico Thomas Cook no solo ha dejado un largo listado de daños colaterales, sino que su desaparición también deja libre un atractivo nicho de mercado. Ante esta oportunidad, la empresa china Fosun no ha dudado en aprovechar los huesos del cadáver de Thomas Cook y ha adquirido la marca del quebrado operador turístico por el irrisorio de precio de 12,75 millones de euros.

Días antes de su quiebra, Thomas Cook intentó sellar in extremis un paquete de rescate el conglomerado chino Fosun, su mayor accionista, estimado 1.023 millones de euros. A esta se sumaron otras cuatro ofertas para la totalidad o parte de su aerolínea y para su compañía nórdica. Finalmente, la empresa consideró que ningún acuerdo sería sostenible y tras no conseguir el rescate de 227 millones Thomas Cook se declaró en bancarrota, desencadenando la mayor crisis turística del siglo. Esta noticia golpeó directamente al sector servicios español que cuenta con impagos por valor de 200 millones de euros. Además, de los 600.000 turistas afectados, 53.000 se encontraban en España.

La quiebra de Thomas Cook marcó el final de una de las empresas más antiguas de Reino Unido que comenzó en 1841 y cuya influencia se extendía a 16 países. Ahora, Fosun utilizará el nombre del que era el operador más antiguo en funcionamiento para promocionar paquetes vacacionales en todo el mundo. "La adquisición de la marca Thomas Cook va a permitir a nuestro grupo expandir el negocio turístico gracias a la gran penetración de la marca y el robusto crecimiento del turismo que sale de China", señaló en un comunicado el presidente de Fosun, Qian Jiannong. "Tras la adquisición, el grupo se va a centrar en expandir su negocio. Vamos utilizar la nueva marca que hemos adquirido para crear sinergias con nuestro negocios ya existentes", afirmó.