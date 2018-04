Citibox business_lab o una «Operación Triunfo» empresarial

Algo de ropa, comida, regalos, ... en muchos consumidores ya es algo normal comprar por internet. Hay que reconocer que tiene sus virtudes, la comodidad y la accesibilidad, y por eso el comercio electrónico crece el 24% interanual. Seguirá comiéndole terreno al tradicional con vistas a un futuro no tan lejano, pero primero tiene que perfeccionarse porque presente una laguna importante que resolver: la última milla. Bastantes de los que han comprado por internet lo habrán sufrido. El paquete llega, pero no estás en casa. Cuando los ciudadanos tienen un problema que sufren directamente, suelen ser ingeniosos y encontrar una solución. Y de ahí surge Citibox, «startup» que ha creado una app móvil gracias a la que el mensajero llega estés donde estés.

La compañía aporta al comercio electrónico una virtud que le faltaba, flexibilidad en la entrega. Lo hace aplicando una tecnología que desarrolla «buzones inteligentes», explica Ismael Teijón, Head of Citibox business_lab. Con la instalación de estos buzones que conocen la localización del receptor, la empresa facilita que, añade, «el reparto sea efectivo, con lo que ahorramos una gran cantidad de dinero a las compañías de paquetería».

Al consumidor le viene de perlas no tener que estar en el domicilio esperando a su compra. Pero no son los únicos favorecidos, porque como cuenta Teijón, también supone beneficios económicos para las empresas logísticas. Con la colaboración de receptores y repartidos, «todos los ‘‘players’’ se están integrando para dejar paquetes en nuestros buzones», mantiene Teijón. Y las grandes corporaciones, que parece que lo tienen todo resuelto y ya sólo piensan en competir con el resto del sector, no rechazan esta iniciativa que soluciona la incógnita que les queda pendiente: «Amazon, Correos o Seur son aliados a los que aportar un remedio óptimo al gran problema que es la última milla», sostiene.

Cuando se quiere prestar servicio a compañías que reúnen a tantos clientes, uno está casi obligado a crecer al mismo ritmo que ellas. Citibox, por esta razón, está poniendo todos sus esfuerzos en expandirse y, así, aprovechar el potencial de la última milla. Citibox, para iniciar su andadura en la logística y hacerse necesaria, aplicó herramientras innovadores. Ahora, sigue optando por la misma fórmula, ser originales y lograr un sello distintivo con el objetivo de aumentar su capacidad.

Selección de talento

La empresa requiere más manos para gestionar tantas entregas y ha desarrollado una incubadora de «startups» de la logística, Citibox businees_lab. Las compañías que nacen de este disruptivo experimento están destinadas a combatir la última milla, y para hacerlo de la forma más eficaz posible, Citibox quiere a los mejores. Por ello, han montado un proceso de selección de talento que, según Teijón, «es parecido a los casting de ‘‘Operación Triunfo’’».

Con tal comparación, dan muchas ganas de saber en qué consiste, y realmente tiene similitudes. Los concursantes, en este caso, emprendedores, tienen que ir pasando unas fases previas, igual que en el programa musical, hasta que llega la hora de la verdad, el Citibox Weekend –que se celebra este mismo fin de semana–. A este punto llegan 25 preseleccionados que no van a cantar como en ‘‘OT’’, pero «deberán demostrar su capacidad de trabajo en equipo, su liderazgo, su visión, su esfuerzo... haremos distintas dinámicas para sacar los mejor de cada uno. También servirá para que se conozcan entre ellos y a la familia de Citibox».

Demostración de cualidades, convivencia, aprendizaje... encajan bastantes piezas con ‘‘Operación Triunfo’’. La principal diferencia radica en que no hay un único ganador. Del Citibox Weekend saldrán 10 vencedores que, asegura Teijón, «se quedarán montando empresas con nosotros». Estas compañías, afirma, «son grandes oportunidades de negocio a nivel mundial, pero sin la incertidumbre de no saber qué modelo te vas a encontrar o tener que desarrollar la tecnología, ya que eso lo aporta Citibox».

Los seleccionados permanecerán en el Programa de Incubación de la empresa durante un año. «Podrán estar en nuestras oficinas y contarán con el apoyo de toda la familia Citibox con expertos muy ‘‘top’’ en cada área», sostiene Teijón. Además, participarán del 95% de las compañías que ellos mismos creen, para lo que contarán con una liquidez de 30.000 euros y 70.000 en recursos por parte de Citibox. Es el premio para los vencedores de este «Operación Triunfo» empresarial que se repetirá dentro de 6 meses.