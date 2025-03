La clase media perderá entre 200 y 464 euros de poder adquisitivo por no deflactar el IRPF con la inflación

255 euros anuales. Ese es el dinero que hubiera dispuesto cada contribuyente de más con una renta media de 30.000 euros si se hubiera deflactado la tarifa del IRPF de acuerdo con el IPC acumulado de los tres últimos ejercicios. Así lo determinan años los analistas del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) -órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España-, que ha presentado la última edición de su "Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2025", en el que han calculado que ahorro fiscal derivado de la deflactación de la tarifa del IRPF estatal en base al IPC de 2022, 2023 y 2024 sería de un 12,5%.

Y lo han calculado por tramos. Así, una renta media de 25.000 euros, el ahorro podría ascender como máximo a 207 euros en Andalucía o a un mínimo de 200 euros en la Comunidad Valenciana. En el caso de los que ingresan hasta 45.000 euros, la cifra llegaría hasta los 424 euros. Para rentas altas de 350.000 euros, el ahorro fiscal podría alcanzar una media de 1.500 euros anuales. Los expertos del CGE han criticado que el Gobierno no haya deflactado la tarifa ni haya aumentado los mínimos personales o familiares, que ha tenido como consecuencia que "los ciudadanos hayan perdido poder adquisitivo".

Los economistas resaltan que las comunidades han utilizado "con exceso" su capacidad normativa, lo que ha creado muchas desigualdades según se sitúe la residencia de los ciudadanos, provocado por las tarifas del IRPF de las comunidades que se apartan de la tarifa estatal, que pueden oscilar desde el 9,5% hasta 24,5%. Entre las comunidades de régimen común, cuatro tienen el mismo tipo mínimo que la estatal, ocho lo han fijado por debajo y, para las tres restantes, es superior. Por lo que se refiere al marginal máximo, en seis comunidades es inferior al estatal y en nueve superior.

Según Valentín Pich, presidente del CGE, no deflactar la tarifa del IRPF ha contribuido al "espectacular" incremento de la recaudación del Estado en los últimos años, con unos ingresos del Estado por IRPF que en 2023 rebasaron los 120.000 millones de euros, un 9,86% más que en 2022, y esta cifra se superó en 2024 ya en el mes de noviembre. "Son cifras récord, por lo que me sorprende que el Estado no haya tenido superávit. Algo ha pasado ahí", se preguntó. Los expertos han advertido también de que, al ralentizarse el aumento de los precios, las comunidades que actualizaban sus tarifas autonómicas para mitigar el impacto de la inflación han dejado de hacerlo en 2025. La recaudación por IRPF ya ha superando la lograda a cierre del 2023, por lo que los economistas intuyen que los ingresos estarán en torno a un incremento del 10% en el año 2024 respecto al 2023.

Entre las novedades fiscales que observan el REAF y el CGE para 2024 y 2025 está la deflactación del IRPF en Canarias, la única comunidad autónoma que contempla el efecto de la inflación después de la crisis inflacionarias. Por su parte, Cantabria y Madrid introdujeron deducciones por inversiones de contribuyentes extranjeros. En plena crisis de vivienda, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia o Madrid están bonificando el IRPF a los propietarios de viviendas vacías si las sacan al mercado.

Las tendencias fiscales también tienen presente el efecto de la dana, con la Comunidad Valenciana introduciendo beneficios fiscales para los afectados por la catástrofe. Esta región también ha introducido reducciones en donaciones para los afectados por la DANA y en el de sucesiones bonifica las adquisiciones por parientes del grupo III en el caso fallecidos en la DANA.