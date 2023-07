Colaboración pro bono entre Iberdrola y Save The Children España

En el marco del Congreso Mundial de Derecho, celebrado en Nueva York los días 20 y 21 de julio y organizado por la Asociación Mundial de Juristas o World Jurist Association, Andrés Conde, CEO de Save The Children España, destacó la calidad del Programa Pro Bono de los servicios jurídicos de Iberdrola.

Un servicio pro bono es aquel que se presta gratuitamente o sin la expectativa de recibir pago, y que beneficia principalmente a personas o comunidades pobres o menos privilegiadas y a las organizaciones que los asisten.

Este congreso ha reunido en Nueva York a varios jefes de Estado, autoridades, jueces de tribunales superiores supranacionales y nacionales, formuladores de políticas, académicos, abogados, activistas y estudiantes para discutir una amplia variedad de temas actuales a los que la comunidad jurídica debe proponer soluciones.

El CEO de Save The Children España participó en tres intervenciones durante el congreso, y aunque Save The Children ha contado en numerosas ocasiones con los servicios pro bono de la gran mayoría de despachos y bufetes de España, la experiencia con Iberdrola ha sido notablemente satisfactoria, según la opinión de Conde. «Han entendido muy bien y se han sensibilizado con el desasosiego que generaba en la organización tener problemas para los que no cuentan con medios suficientes para afrontarlos. El nivel de compromiso y de dedicación de sus profesionales nos han acompañado de principio a fin, haciendo un seguimiento persistente en cada caso y demostrando un alto nivel de empatía», comentó Conde.

Después de poner en valor importante la colaboración de Save The Children con la multinacional energética, Andrés Conde hizo un llamamiento a los profesionales del sector. «No se me ocurre mejor foro que el presente, la casa de las Naciones Unidas y en uno de los países más poderosos del mundo, Estados Unidos, para lanzar un mensaje alto y claro: los abogados y fiscalistas contáis con una herramienta única para conseguir una sociedad más justa, y os quiero animar a todos a que colaboréis con el tercer sector, porque os necesitamos y mucho», insistió el CEO de Save The Children para concluir una de las intervenciones del Congreso.