Comercio tradicional vs «e-commerce»

En el centro de las ciudades, donde se concentra la mayoría del comercio, han ido quedando establecimientos vacíos que, no obstante, han sido ocupados por los «retails». La estrategia de las grandes compañías de distribución para adaptarse al «e-commerce» consiste en aceptar las condiciones que éste impone, cercanía y flexibilidad. «Buscan mejorar el contacto y estar más próximos a los consumidores. Lo hemos visto con Carrefour, Lidl o Mercadona. Pero esto puede implicar que se produzca una burbuja de este tipo de establecimientos, que puede pinchar si el comercio electrónico despega. Lo mismo ocurrió con las oficinas de los bancos, se abrieron muchas y ahora con la banca electrónica no son necesarias tantas», dice García.

Ver a pantalla completa

Última milla

La inversión en logística está destinada a resolver el gran problema de las empresas que no tienen una dedicación particular por el transporte. Y tiene nombre propio, última milla. Así se conoce al trayecto que hace el reparto, en el que se puden encontrar obstáculos como los posibles retrasos o que el cliente no esté disponible finalmente para la entrega. El dominio de la última milla se presenta clave en el futuro a medio y largo plazo para ganar la confianza de los consumidores, algo que tiene especial importancia cuando los productos no se pueden comprobar físicamente antes de comprarlos.

Precisamente, esta condición hace que no todos los productos sean igual de demandados en la web y, por lo tanto, el comercio electróncio afecte más a unos «retailers» que a otros. Como explica el profesor de la Universidad de Penn, David Bell, «lo primero que intentó vender Bezos en Amazon fueron libros porque se trata de un producto que la gente no necesita comprobar físicamente porque al final el contenido que se disfruta es el mismo. No ocurre lo mismo con una camisa, por ejemplo, en que la talla y el tejido tienen una relevancia para el consumidor».

A pesar de lo que cuenta Bell, los productos de moda son de los más demandados en internet. Según el Observatorio Nacional de las Telecomunicación de la Sociedad de la Información (ONTSI), el 46,5% del consumo de moda se realiza vía digital. Y es que entre las empresas que más han apostado por el «e-commerce», se encuentran las del sector textil, hasta el punto que una compañía como Inditex está cerrando una gran número de establecimientos para darles «una segunda vida». Quiere ampliarlos y aunar en el espacio físico las características de las experiencias on-line y off-line.

El concepto de tienda está mutando, adaptándose a la modernidad, y algunos comercios no están consiguiendo sobrevivir a ello. Ahí están (o mejor dicho, han dejado de estar) las agencias de viajes. Los datos de Hosteltur señalan que en 2008 el número de agencias se situaba en torno a las 13.000 y, a día de hoy, a las 9.000. Aunque tras la crisis se han recuperado un poco, el ritmo es bastante lento. Uno de los motivos indicados es que el 46,6% de las reservas de viajes se realizan por internet. Lo mismo ha ocurrido con las tiendas de discos, que tenían en la venta de entradas una de sus fuentes de ingresos. Pero también el 43,2% de los «tickets» han pasado a adquirise por páginas web. Trump guarda rencor a Bezos, pero también razones serias contra Amazon.

Un fenómeno paralelo

El experto en comercio electrónico de la Universidad de Penn, David Bell, afirma que el comercio electrónico necesita sostenerse sobre cuatro pilares: «la confianza del consumidor, la logística, las regulaciones gubernamentales y el modo de pago». Bell sostiene que aunque existan diferentes opciones para abonar el importe final, como Paypal, el consumidor siempre prefiere que haya una entidad que ya conozca que controla dónde va su dinero y quién lo recibe. Hablamos de los bancos. Por eso, las tarjetas es el modo de pago preferido por el 67% de los consumidores de comercio electrónico en España, afirma el Instituto Nacional de Estadística (INE). La «plastificación» del dinero, y su codificación, es el primer paso para que pueda ir de unas manos a otras sin medios físicos. De esta manera, no es arriesgado pensar que en nuestro país haya cierta relación entre la explosión de las tarjetas y, a la par, de internet. Desde el año 2000, el número de tarjetas se ha incrementado de 45,80 millones a 79,28 millones, sostiene el Banco de España. Los consumidores iban adquiriendo el medio de pago a la vez que adquirían la plataforma. En la misma época, la penetración de internet en los hogares pasó del 8,2% al 83,5%, explica la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). En definitiva, el comercio también tuvo su «efecto 2000» en España, pues a partir de ese año se empezaba a dar el cóctel perfecto para el «e-commerce».

La batalla de los horarios

El hecho de que la web esté abierta 24 horas, perjudica a las posibilidades horarias de las superficies offline, que se enfrenta a obstáculos burocráticos. El presidente de ACES, Aurelio del Pino, sostiene que «no tiene ningún sentido restringir el horario de apertura de una tienda física, cuando las hay online donde puedes comprar y recibir el pedido en unas horas, cualquier día de la semana y a cualquier hora».