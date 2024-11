La Comisión Europea pone en el punto de mira a la plataforma online china Temu por presuntos descuentos falsos e información engañosa

La Comisión Europea ha puesto en el punto de mira a la web china Temu, que se caracteriza por anunciar la venta de productos a precios ultrabajos. La Red de Cooperación para la Protección a Consumidores (Red CPC) ha enviado una notificación a la plataforma de venta online en la que advierte a la compañía que ha detectado prácticas comerciales que podrían infringir la legislación europea de protección a las personas consumidoras. El objetivo de la comunicación, y del proceso que comienza, según ha informado el Ministerio de Derechos, Consumo y Agenda 2030.

Las autoridades de la red CPC, en la que está la Dirección General de Consumo y cuyas investigaciones coordina la Comisión Europea, han detectado una amplia gama de prácticas a las que se enfrentan los consumidores cuando compran en Temu, incluyendo "técnicas que pueden inducir a error a las personas consumidoras o que pueden influir indebidamente en sus decisiones de compra", según informa Consumo.

La Red CPC también está investigando si Temu cumple con las obligaciones específicas de información de los mercados en línea según la legislación en materia de consumo.

Posibles irregularidades

Entre los elementos clave identificados por las autoridades de la Red CPC destacan descuentos falsos, mediante los que "se da la falsa impresión de que los productos se ofrecen con un descuento cuando realmente no lo hay". Las pesquisas también han detectado ventas bajo presión, empleando "tácticas que pueden incluir afirmaciones falsas sobre existencias limitadas de productos o plazos de compra que resultan falsos para apremiar a las personas consumidoras a realizar su compra"; gamificación de las compras para obligar a los consumidores a jugar a la “ruleta de la fortuna” para acceder al mercado online, "ocultando al mismo tiempo información esencial sobre las condiciones de uso vinculadas al juego"; falta de información o información engañosa sobre los derechos legales de las personas consumidoras a devolver productos y recibir reembolsos además de no informar por adelantado a las personas consumidoras de que su pedido debe alcanzar un determinado valor mínimo antes de que puedan completar su compra; reseñas falsas, cuando la compañía no proporciona información adecuada sobre cómo garantiza la autenticidad de las opiniones publicadas en su sitio web "pudiéndose sospechar que hay reseñas que no son auténticas"; y datos de contacto ocultos que, según la Red CPC, dificultan que los consumidores puedan contactar fácilmente con Temu en caso de preguntas o quejas.

Procedimiento

La Red CPC ha solicitado también información a Temu para evaluar su cumplimiento de otras obligaciones derivadas de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores entre las que se encuentra la obligación de informar claramente a los consumidores de si el vendedor de un producto es comerciante o no; garantizar que las clasificaciones, reseñas y valoraciones de los productos no se presenten a los consumidores de forma engañosa; que las reducciones de precio se anuncien y calculen correctamente; y garantizar que cualquier declaración medioambiental sea exacta y esté fundamentada.

Temu dispone ahora de un mes para responder a las conclusiones de la Red CPC y proponer compromisos sobre cómo abordará los problemas identificados en materia de derecho de los consumidores. En función de la respuesta de Temu, la Red CPC podrá entablar un diálogo con la empresa. Si Temu no responde a las preocupaciones planteadas por la Red CPC, las autoridades nacionales podrán adoptar medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento, según ha explicado Consumo.