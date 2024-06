Cómo actuar ante estafas e imprevistos si viajas a la Eurocopa o los Juegos Olímpicos

Este verano se celebran dos eventos deportivos multitudinarios: la Eurocopa en Alemania y los Juegos Olímpicos en París. Si vas a asistir a alguno de ellos, Legálitas te explica cómo actuar si tienes algún imprevisto en el aeropuerto o con la entrada del evento.

¿Se puede revender una entrada?

En lo referente a las entradas, según el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, está prohibida la venta y reventa callejera o ambulante de localidades. Además, se podría sancionar al infractor, aunque depende de la legislación de cada región. En el caso de la Comunidad de Madrid, la multa a los revendedores de entradas puede ir desde los 4.501 hasta los 60.000 euros. Para acabar con estas prácticas irregulares, la Eurocopa ha habilitado un canal oficial de reventa y así evitar problemas con las entradas no válidas.

¿Qué pasa si me cancelan o retrasan el vuelo?

Legálitas también publica cuáles son los derechos de los pasajeros y qué indemnizaciones pueden reclamar si hay algún problema con su viaje. En el caso de cancelación del vuelo por motivos provocados por la actividad portuaria, como retrasos en los controles policiales, el viajero debe presentar una reclamación ante Aena y el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana que incluya las pruebas y una cuantificación de la indemnización que solicita por el imprevisto.

Sin embargo, si el vuelo se cancela por un problema de la propia aerolínea, la compañía debe ofrecer un transporte alternativo o un vuelo de vuelta lo antes posible, además del reembolso del importe del billete antes de 7 días. La indemnización por cancelación o retraso de más de 3 horas del vuelo asciende a 250 euros por pasajero para vuelos inferiores a 1.500 kilómetros, 400 euros para vuelos comprendidos entre 1.500 y 3.500 kilómetros y 600 si son vuelos de más de 3.500 kilómetros.

¿Y si me pierden la maleta?

Si el problema viene por la pérdida del equipaje, Legálitas explica que el pasajero tiene derecho a una indemnización de hasta 1.600 euros si la compañía no ha encontrado la maleta después de 21 días desde el extravío de la misma. Por esto es importante presentar el parte de irregularidad en el equipaje (PIR) en el mostrador de la compañía lo antes posible.

¿Es legal el “overbooking”? ¿Qué hacer si no puedo embarcar?

Cuándo un vuelo tiene “overbooking”, la compañía aérea que se encarga de efectuar el vuelo buscará voluntarios para no embarcar a cambio de determinados beneficios. Sin embargo, si no hay voluntarios suficientes, la compañía puede denegar el embarque a los pasajeros en contra de su voluntad. Los turistas que no embarquen tienen derecho a una compensación similar a la que tendrían por cancelación o retraso del vuelo, al reembolso del billete, a un transporte alternativo y a un derecho de atención que incluye comida y bebida y alojamiento en un hotel si tienen que hacer noche en el lugar.

Para exigir estos derechos, el viajero tiene que presentar una reclamación ante la compañía aérea y, si en un mes no ha recibido respuesta, presentar una nueva ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. En dicha solicitud hay que indicar el número de reserva, de vuelo y los datos del pasajero afectado y, en caso de acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, incluir la documentación del pasaje.