¿Cómo funcionan y qué cubren los seguros de cancelación de viajes?

La convocatoria anticipada de elecciones generales para el 23 de julio, en plena temporada de vacaciones, ha desatado la preocupación entre los ciudadanos que ya tenían viajes reservados para esas fechas. La gran pregunta que se plantean es si tendrán que cancelarlos y perder el dinero invertido en el caso de ser convocados como miembros de una mesa electoral.

Lo cierto es que las vacaciones no están expresamente recogidas como posibles motivos para librarse de la mesa electoral. En caso de ser convocado, tendrás un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona y esperar a que esta entienda las vacaciones como un evento familiar y también deberás demostrar el perjuicio económico en caso de aplazamiento de estas o que directamente no es posible aplazarlas. Ante el riesgo de que la Junta Electoral no entienda tus vacaciones como una causa justificada para rechazar el cargo, queda el salvavidas de contratar un seguro de cancelación de viaje. Te explicamos todos los detalles de esta alternativa.

¿Cómo funciona un seguro de cancelación de viaje?

“El seguro de cancelación de viaje es unaEs decir, te garantiza el reembolso del importe del viaje o el que hayas pactado con la aseguradora”, explica el comparador online Rastreator.com.

No obstante, la cobertura variará según la póliza contratada. Mientras algunas compañías cubrirán el 100% del viaje, otras sólo devolverán un porcentaje del total. La cifra siempre dependerá de las condiciones establecidas en la póliza que, por lo general, suelen proteger los gastos ante enfermedades, accidente o fallecimiento del titular o de un familiar directo, e incluso situaciones imprevistas, como por ejemplo motivos laborales o de estudios, convocatorias de organismos oficiales y otras cuestiones de fuerza mayor, aclara Rastreator.com. Por otro lado, también existe la posibilidad de contratar un seguro que cubra la anulación del viaje sin causa justificada, como es el de libre desistimiento.

¿Qué cubre?

Como hemos dicho, la cobertura dependerá del seguro contratado, pero las causas cubiertas habitualmente son las siguientes, según Rastreator.com:

-Requerimiento de organismos oficiales. Están incluidos los siguientes casos: presentación a exámenes de oposiciones, la concesión de becas oficiales, convocatoria a mesa electoral, a ser miembro de jurado o testigo de un tribunal, o para presentación de documentos oficiales.

-Causas familiares o motivos de salud. Principalmente cubre en caso de fallecimiento o de sufrir una enfermedad grave o un accidente, tanto al asegurado como a alguno de sus familiares directos, aunque también se incluyen otros motivos relacionados con la salud como operaciones quirúrgicas no programadas, el trasplante de órganos, las complicaciones en el embarazo o cualquier enfermedad que sufran los hijos menores de dos años asegurados en la póliza.

-Motivos laborales. El despido laboral del asegurado, la prórroga del contrato o la incorporación a un nuevo puesto de trabajo están contemplados en los seguros de cancelación de viajes.

-Causas extraordinarias. Las situaciones extremas como la declaración oficial de zona catastrófica o los actos de piratería aérea naval o terrestre, también estarían cubiertas en la mayoría de las pólizas.

¿Se puede contratar el seguro tras anunciarse las elecciones pese a haber reservado el viaje antes?

Aunque si eres convocado a una mesa electoral puedes alegar, será la Junta Electoral de Zona quien decida si la causa que te impide aceptar el cargo está justificada. El problema es que como las elecciones del 23 de julio coinciden con temporada alta de vacaciones es probable que muchos convocados a mesa aleguen que no pueden acudir y la Junta no acabe aceptando todas las reclamaciones. Si no quieres dejar tus vacaciones y el dinero invertido en manos de la Junta Electoral de Zona puedes contratar un seguro de cancelación.

Pero la gran duda que se plantea ahora es si es posible contratarlo con el viaje ya reservado y las elecciones ya convocadas. La aseguradora de viajes InterMundial lo aclara: "No poder justificar la ausencia en una mesa electoral debido a un viaje programado es una de las causas de cancelación de viaje contemplada en muchos de los seguros de viaje InterMundial. Para poder disfrutar de esta cobertura, deberás haber contratado el seguro de cancelación antes de que se produzca la causa que te impediría viajar, es decir, la convocatoria a miembro de la mesa".

Los presidentes y vocales de las mesas, al igual que dos suplentes por cada uno de ellos, son elegidos por sorteo entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria, según recoge la ley. Es decir, el sorteo se realizará entre el 24 y el 28 de junio, aunque la fecha límite para avisar a los elegidos será el 1 de julio.

Si finalmente decides contratar el seguro de cancelación y la Junta Electoral no te permite eludir tu responsabilidad como miembro de una mesa electoral, a la hora de solicitar el reembolso de tu viaje deberás incluir la notificación que te convoca a ser miembro de la mesa electoral.