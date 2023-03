«Al comprar una vivienda hay que hacerlo con mentalidad de inversor»

¿Los españoles somos responsables a la hora de invertir en ladrillo?

Estamos ante una espada de doble filo. Por un lado, no tenemos los conocimientos para hacerlo y lo hacemos de forma irresponsable, pero no es solo nuestra culpa, sino de todos. Mi responsabilidad es educar financieramente a la población hasta que haya una institución reglada que se dedique a ello. Lo intenté en el Cogreso de los Diputados, redacté una propuesta de ley, pero el año pasado me la rechazaron. Me llamaron un par de diputados muy entusiasmados, aunque ya me anticiparon que no iba a salir por temas legales. Pero ahora mandaré mi propuesta por whatsapp al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

¿Qué debemos hacer para invertir con éxito en el mercado inmobiliario?

Frente a lo que suele pensarse, la inversión inmobiliaria no es pasiva, sino que cada inversión debe estudiarse a fondo, trabajarse y mantenerse. Se trata de un proceso muy complejo que requiere de multitud de habilidades, que empieza mucho antes de firmar la primera reserva y de empezar a buscar vivienda. Empieza analizando nuestra propia economía. Aunque existen determinados niveles que sirven de referencia para el endeudamiento, lo cierto es que son rangos que no se aplican a todos los perfiles de la sociedad: dicho esto, no se puede generalizar la afirmación de que el pago de las cuotas de la deuda que tiene una persona no debe superar un porcentaje específico, sino que oscila entre el 30% y el 45% en un amplio espectro de la sociedad. En términos más prácticos, oteamos el mercado, vemos si lo que nos podemos permitir está disponible o por el contrario tenemos que esperar unos años. Hay más opciones como invertir en Socimis o hacer pequeñas inversiones en el sector inmobiliario a través de terceros. La formación es fundamental para hacer bien las cosas en este mundo que es impredecible... y si perdemos, que la pérdida sea la menor posible.

¿Cómo está afectando la subida de tipos de interés? ¿Mejor aplazar las compras?

Depende. Si eres una persona con una estructura de deuda correcta, con los tipos de inversión diversificados, el impacto que la subida de tipos te haya provocado es distinto al de una persona que estuviera en su límite de endeudamiento y con un tipo de interés hipotecario variable. Éste podría estar eligiendo ahora entre pagar la luz o la cuota de la hipoteca. Aunque hay alternativas como la subrogación hipotecaria o la novación. Pero a la hora de invertir el que tiene y el que puede, cualquier momento es bueno para hacerlo. Tanto si vas a vivir en el inmueble que compres como si sólo vas a invertir en él, cómpralo con mentalidad de inversor.

Los últimos datos publicados apuntan a una bajada de las compraventas de las viviendas del 7%, ¿podemos volver a la crisis inmobiliaria que vivimos en 2008?

No puedo predecir el futuro. Cuando el mercado está muy caliente, que no es el caso, ahí sí soy más prudente. Pero si comparamos los precios de la vivienda de Madrid con el resto de capitales europeas veremos que no están tan altos, por tanto les puede quedar recorrido a pesar de que la situación económica en esta geografía haga que muchas veces sea difícil acceder a una vivienda.

Ha trabajado diez años en banca, ¿nos asesoran bien cuando pedimos una hipoteca?

No. Los bancos tratan de proteger la hipoteca. Analizan nuestro score crediticio, tenemos que resultarles atractivos desde el punto de vista económico, para que nos den primero la hipoteca, y luego en buenas condiciones y que podamos negociar.

Por tanto, a la hora de solicitar un crédito, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta?

Los que va a tener el banco. Nuestra solvencia sobre todo, que no siempre tiene que ver con la seguridad aparente. Si eres funcionario vas a acceder a mejor financiación. Los autónomos están castigados en todos los planos, a nivel impositivo y a la hora de pedir un crédito. Cualquier empresa analiza nuestro perfil al mínimo detalle y nos pone una puntuación, para evitar la morosidad. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo si queremos gozar de una buena salud financiera.

¿Qué gastos conlleva la compra de una vivienda?

De manera aproximada, en España, los gastos de compraventa son una cantidad que oscila entre el 8% y el 15% del precio de compra. Son tres los impuestos principales que pueden gravar la adquisición de vivienda: el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD), el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el IVA.