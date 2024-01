Un constructor explica por qué "no se está especulando" con la vivienda en nuestro país

El arquitecto y constructor Jon Goitia participó en la parte del último prograna de "LaSextaXplica" en que se analizó y debatió cuál es el estado actual del mercado inmobiliario de nuestro país y cómo son las previsiones sobre su evolución más próxima.

Goitia comenzó defendiendo que la subida de los precios de venta de viviendas y los alquileresno son consecuencia de que "se esté especulando con los precios de la vivienda" por parte de los constructores y promotores.

Según el empresario del sector, que apuesten las constructoras por el "build to rent", es decir, el construir para alquilar, en vez de priorizar la venta, "no es para ganar más". El origen del cambio de modelo de negocio al alquiler, señaló, es que los "demandantes básicos", que son los que buscan adquirir una primera vivienda, no pueden afrontarlo económicamente, con lo que "o les alquilas una vivienda o no tienen a dónde irse".

Este hecho, a su vez, deriva en que suba el precio de los alquileres al haber más demanda de alquileres que de adquisición de la propiedad al no tener la mayoría la capacidad económica para comprar.

"No es que se adapten (los constructores) para ganar más, se adaptan porque la demanda es así", advirtió Goitia, socio director de Goitorre, compañía especializada en el cambio de uso de locales a viviendas.