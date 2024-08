Crece la tendencia de las personas dispuestas a cambiar de empleo sin tener otro asegurado

Septiembre ha sido habitualmente un mes clave para la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Es muy común que durante el parón veraniego, los trabajadores tengan más tiempo para la reflexión y hagan una evaluación de su situación profesional. Asimismo, desde las empresas septiembre es uno de los meses del año (junto a enero-febrero), en los que se empiezan a definir los objetivos y retoma la contratación.

InfoJobs, ha llevado a cabo un año más su Informe sobre Intención de cambio de empleo, dirigido a población activa. De este, se puede extraer que el 15% de los trabajadores españoles se plantea cambiar de empleo en los próximos 12 meses, un resultado prácticamente igual al del año pasado (16%). Si se hace una comparación frente a años anteriores, la cifra registrada en 2024 es inferior a la de 2022 (17%) y se sitúa en los niveles observados en 2021 (15%). Siguiendo con los datos, el porcentaje de intención de cambio de empleo más alto se dio en 2020, antes del inicio de la pandemia. En aquel entonces, hasta el 23% de los profesionales españoles pensó en cambiar de trabajo.

Sin embargo, a la hora de cambiar de trabajo, la prudencia se impone: 6 de cada 10 personas (61%) que planean hacerlo en el próximo año solo darán el paso si tienen una oferta en firme y cerrada (vs. el 65% de 2023 y el 66% de 2022). No obstante, destaca la tendencia al alza desde 2022 en la cantidad de personas dispuestas a arriesgarse y cambiar de trabajo sin tener otro puesto asegurado. En 2022, este dato era del 34%; en 2023, del 35%; mientras que, en 2024, se posiciona en el 39%. También ha crecido el número de trabajadores a quienes no les preocupa dejar su empleo aunque no puedan encadenarlo con otro, que pasa del 8% de 2022 al 13% en 2024. Más allá de ello, un 26% adicional se encuentra en una posición intermedia: dejarían su empleo actual, pero solo con la expectativa de encontrar un nuevo trabajo en el corto plazo (vs. el 25% de 2023 y el 26% de 2022).

La edad parece influir en cómo se afronta un cambio de empleo. Los jóvenes son más propensos al riesgo: un 60% dejaría su empleo sin tener otro asegurado y al 29% no le preocupa no encadenar trabajos. Sin embargo, esta tendencia se empieza a invertir a partir de los 25 años, y es entre los 45 y 54 años cuando la seguridad se vuelve primordial: 7 de cada 10 personas priorizan tener un nuevo trabajo asegurado antes de dejar el actual.

Según el informe de Nuevas generaciones de InfoJobs, los miembros de la generación Z valoran los proyectos motivacionales, la flexibilidad, la conciliación y la transparencia de salarios y condiciones laborales. Que han cambiado las prioridades y los trabajadores buscan entornos laborales más amigables ha quedado patente en otros informes de InfoJobs, en los que se destacaba que el 47% de las mujeres ha sentido ansiedad laboral por la carga de trabajo o que el 32% de los trabajadores se planteaba dejar su trabajo por salud mental, un aspecto cada vez más relevante, que ha llevado a la plataforma a incluirlo entre las motivaciones para cambiar de empleo en la encuesta de este año.

En este sentido, la salud mental (vinculada a la sensación de ansiedad o fatiga por la carga laboral, trastornos del sueño generados por el trabajo, etc.), registra el 28% de las menciones, aunque la búsqueda de un mejor salario sigue siendo la principal razón para cambiar de trabajo: el 51% de los profesionales así lo indican. Este dato se mantiene con respecto a 2023 y 2022. A esta le siguen las mejores condiciones para conciliar, con el 32% (vs. el 32% de 2023 y el 31% de 2022); y la posibilidad de trabajar en un proyecto motivador y afrontar un nuevo reto, con el 30% (vs. el 29% de 2023 y el 31% de 2022).

Los salarios, principal motivo

Por edad, aunque el factor económico siempre es la principal razón, cada generación tiene sus motivos para cambiar de trabajo. Los más jóvenes buscan ampliar sus competencias (22%), mientras que para quienes tienen entre 25 y 35 años la prioridad son los nuevos retos (41%). La conciliación familiar cobra fuerza entre los 35 y 44 años (44%), y a partir de los 45, la salud mental se convierte en un factor clave (33%), una tendencia que se observa también en el grupo de 55 a 65 años (36%).

En relación con los ingresos, la previsión de cambiar de empleo en el próximo año es mayor entre quienes reciben menos sueldo, así, 1 de cada 4 personas que ganan menos de 1.000 euros mensuales planean cambiar de empleo, mientras que el dato es del 11% entre quienes ganan más de 2.000 euros. Entre las razones, si bien la búsqueda de un mejor salario es la principal motivación para quienes ganan menos de 2.000 euros mensuales (un 47% de las menciones entre quienes cobran hasta 1.000 euros, un 60% para los que están entre 1.001 y 1.500 euros, y el 51% para los que ganan entre 1.501 y 2.000 euros), esta prioridad cambia al superar esa barrera salarial: entre quienes perciben ingresos más altos, la búsqueda de nuevos retos y proyectos más estimulantes se convierte en el principal motor de cambio (36%)