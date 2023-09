¿Cuándo cobrarán los pensionistas la próxima paga extra?

Las buenas temperatura del mediodía rivalizan con el frío de la mañana y la noche. Las lluvias y la bajada de temperaturas anuncian la llegada del otoño y el invierno. En un abrir y cerrar de ojos, en concreto, en apenas dos meses, los perceptores de pensiones contributivas cobrarán doble, ya que recibirán, junto a su pensión, otra mensualidad en concepto de paga extra de invierno o de Navidad, una cuantía que se suma a la otra paga extra que reciben en verano.

¿Quién no cobra pagas extra?

En cuanto a la fecha exacta de cobro,Aunque la Seguridad SocialAdemás, la fecha de abono puede variar en función de la entidad, aunque como en noviembre el día 25 cae en sábado, la mayoría de los pensionistas la cobrarán antes, pero algunos tendrán que esperar hasta el día 27 para recibir su paga extra. Por ese motivo, la Seguridad Social aclara en su cuenta de Twitter @incluinfo que la paga de verano se abona el 1 de julio, aunque las entidades suelen adelantar el pago.

Otro factor a tener en cuenta es que no todos los pensionistas cobran pagas extras. Los pensionistas de jubilación sí lo hacen, al cobrar su pensión en 14 pagas: 12 por cada uno de los meses del año y dos extra que se devengan en los meses de julio y noviembre. No obstante, esto no ocurre en todos los casos.Cuando la pensión deriva de accidente de trabajo y enfermedad profesional, se satisface en 12 pagas, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias.

¿Cuánto se cobra?

El importe de las pagas extra es el mismo que el de las pagas ordinarias que se perciben a lo largo del año, al igual que ocurre con las pagas extra de un contrato de trabajo. Por lo tanto, en junio y noviembre los pensionistas cobran un doble sueldo. Hay que tener en cuenta que no en todos los casos se cobra el 100% de la pensión, ya que en los casos de retiro anticipado se aplican coeficientes reductores. Esta minoración también afectará a las pagas extra. Por ejemplo, si su pensión es de 1.000 euros, en junio y en noviembre recibirá 1.000 euros extra. No obstante, si por su tipo de pensión recibe la paga extra prorrateada, recibiría 1.167 euros al mes, 1.000 de pensión y 167 euros, que es el resultado de dividir los 2.000 euros de pagas extra que le corresponden entre los 12 meses del año.

También hay que tener en cuenta que el año en el que una persona se jubila, las pagas extra pueden verse alteradas por los meses del año en los que aún estaba trabajando. Si hay dos pagas extra, cada una de ellas habría que dividirla entre seis (la mitad de los 12 meses del año). Por ejemplo, si su pensión fuera exactamente de 1.200 euros, la paga extra de noviembre se dividiría en 200 euros por cada uno de los seis meses de la primera mitad del año, y lo mismo ocurriría con la paga extra de junio. Por lo tanto, si se jubiló en febrero, a su paga extra de junio le habrán restado 400 euros (dos meses x 200 euros). Recibirá entonces una primera paga extra de 800 euros y la segunda la cobrará al completo.